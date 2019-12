Daniela Escobar celebra parceria do filho com a filha de Paloma Duarte na TV. Atriz é mãe de André Matarazzo, que encarna o vilão Marquinhos em ‘Malhação

06/12/19 - 15:32:05

Daniela Escobar, de 50 anos, é mãe coruja. Nesta sexta-feira (6), a atriz, que tem o ator André Matarazzo, de 17 anos, de sua relação com o diretor da Globo Jayme Monjardim, de 63 anos, celebrou no Instagram a parceria do filho com a atriz Ana Clara Winter, de 22 anos, filha da atriz Paloma Duarte, de 42, com o ator Marcos Winter, de 53 anos – os dois estão em Malhação – Toda Forma de Amar.

“Próxima geração na mesma profissão… Minha primeira novela foi ‘Tropicaliente’, com a mãe dela que tinha na época só 17 aninhos. Eu, 24. Hoje nossos filhos trabalhando juntos em ‘Toda Forma de Amar’ e mostrando competência e talento próprios!! Fofos demais! Arrasem, crianças! Sonhem e (se) realizem!!”, escreveu ela na legenda da foto em que mostra André e Ana Clara abraçados.