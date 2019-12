Durante uma recente entrevista para o TV Fama, Lívia Andrade comentou sobre o atual estado de saúde de Silvio Santos. “As pessoas colocam problemas onde não existe”

06/12/19 - 15:36:33

Recentemente, o renomado apresentador e dono do SBT teve que cancelar algumas gravações, principalmente por conta de uma forte gripe.“As pessoas colocam problemas onde não existe. (…) Elas esquecem que ele [Silvio Santos] tem quase 90 anos.

A gente que é novo dá umas ‘falhadas’ pelo caminho”, chegou a afirmar ela, para o programa da RedeTV!.“Ele trabalha com a voz. Se você tem uma gripe, tá rouco, você não pode apresentar um programa com várias horas. Ele é de carne e osso, gente!”, complementou a também apresentadora.

Silvio passou cerca de duas semanas afastado, para tratar da doença, retornando às gravações, na segunda metade do mês de novembro.No Teleton deste ano, Silvio tentou fazer sua tradicional participação, porém foi substituído pelas filhas, que conduziram o encerramento da campanha e tranquilizaram o público.

Recentemente, Lívia, aliás, também chamou atenção, ao “afrontar” o próprio Silvio, durante uma participação no programa que ele comanda, no canal do qual é dono.

Fonte/Foto: ofuxico.com.br