EDVALDO OFICIALIZA PEDIDO À SPU PARA QUE PMA ADMINISTRE A ORLA DE ATALAIA

06/12/19 - 11:00:44

O prefeito Edvaldo Nogueira formalizou, na manhã desta quinta-feira, 5, o pedido para que a Prefeitura passe a administrar toda a extensão da Orla da Atalaia, localizada na zona Sul da cidade. Em reunião com a superintendente do Patrimônio da União em Sergipe (SPU), Jovanka Leal, em seu gabinete, o gestor municipal reforçou a solicitação, informando que, na próxima segunda-feira,9, vai protocolar o pedido junto ao órgão.

“A Prefeitura de Aracaju oficializou o pedido à SPU, que é detentora da área, para que se torne administradora da Orla da Atalaia, desde a Coroa do Meio até o Viral. Hoje apenas uma parcela é da nossa responsabilidade e, na minha visão, chegou o momento de assumirmos por completo. É a segunda tentativa que faço e agora conto com o apoio e integração da SPU. Na segunda-feira vamos entrar formalmente com o pedido. A Orla é da cidade e nada mais justo que seja administrada pela Prefeitura”, destacou Edvaldo.

A superintendente da SPU, Jovanka Leal, destacou sua satisfação pelos avanços nas tratativas. “A SPU fica muito contente com essa etapa de regularização jurídica da Orla. Na minha visão, a cidade é quem tem que ser a protagonista nesta situação. Fico muito feliz de avançarmos nessas tratativas”,ratificou.

Participaram da reunião os secretários Marlysson Magalhães (Indústria e Turismo), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Nildomar Freire (Chefia de Gabinete) e Thiago Carneiro (Procuradoria-Geral do Município).

Foto Ana Licia Menezes