Estado injetará R$ 520 milhões na economia local com pagamentos de folhas e décimo

06/12/19 - 14:14:54

Governo pagará integralmente mais de 14 mil servidores da Educação no próximo dia 20 *Mais de 14 mil servidores da Educação receberão o décimo terceiro no dia 20 – 13º dos servidores da Educação será pago integralmente no dia 20

O governador Belivaldo Chagas informou, durante o programa Papo Reto desta sexta-feira (06), que de 30 de novembro a 30 de dezembro deste ano, o Governo do Estado injetará R$ 520 milhões na economia local a partir dos pagamentos das folhas de novembro e dezembro e da gratificação natalina dos servidores estaduais.

“Mais de meio bilhão de reais para circular no estado. Isso considerando o pagamento que a gente fez, no último dia 30, a quem ganha até 3 mil; o que efetuamos no dia 12; somando ao 13º que pagaremos à Educação no dia 20, dentro do mês; mais a uma parte dos servidores que, segundo a projeção, acessarão o 13º via Banese; e incluindo o pessoal que a gente paga até dia 30 de dezembro. Então é um esforço que estamos fazendo para, além de garantir o pagamento dos servidores, aquecer a economia local”, destacou o governador.

O pagamento do 13º salário dos servidores ativos da Educação de Sergipe será feito, integralmente, no próximo dia 20 de dezembro. Serão pagos, de forma direta, 14.414 servidores vinculados à rede estadual de ensino. O Estado também pagará os salários referentes ao mês de dezembro no dia 30 de dezembro, de forma integral, para os servidores que atuam nas unidades escolares.

Os demais servidores estaduais, aposentados e pensionistas também poderão adquirir o 13º integralmente por meio do Banco do Estado de Sergipe (Banese), como nos anos anteriores, a partir do dia 16 de dezembro.

Segundo o governador, no ano passado, dos 60 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, 50 mil acessaram o Banese para o recebimento da gratificação natalina e 10 mil optaram por não recorrer ao banco e receberam de forma parcelada.

Informações ASN

Foto Marco Vieira