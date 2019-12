Governo paga 13º integral à Educação dia 20. Aos demais servidores dia 16, via Banese

06/12/19 - 14:47:53

O governador Belivaldo Chagas (PSD) informou, nesta sexta-feira (06), no ‘Papo Reto’, via Instagran”, que o décimo terceiro salário dos servidores está garantido. Os funcionário ativos da Secretaria da Educação vão receber o 13º Salário integral no dia 20. Os demais servidores poderão contratar, através do Banese, no dia 16.

Em relação ao pagamento dos salários de servidores da Educação que estão nas escolas continuará sendo dia 30 de cada mês, “e vamos continuar pagando. Belivaldo voltou a informar que todos os servidores ativs da Educação, que são mais de 14, receberão integralmente no dia 20 de dezembro, sem precisar acessar o banco e nem fazer qualquer outra mobilidade”.

– Só para se ter uma ideia, 60 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Desses, 50 mil funcionários, no ano passado, utilizaram a modalidade oferecida pelo Banese, até via aplicativo essa transação é feita. Apenas 10 mil servidores deixaram de fazer, ou porque não puderam ou não quiseram.

Ainda no ‘Papo Reto’, o governador Belivaldo Chagas falou sobre a reforma da Previdência. Disse que não iria fazer uma reforma, mas encaminhar para a Alese “uma adequação da Previdência estadual à lei federal”. Disse mais que “vamos precisar adaptar à nossa legislação estadual ao que foi aprovado nacionalmente. Se não fizermos essas adaptações, teremos um déficit ainda maior no orçamento”.