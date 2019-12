MILITARES SERGIPANOS SÃO RECEBIDOS PELO MINISTRO SÉRGIO MORO E O PRESENTEIAM

06/12/19 - 08:59:37

O trabalho artístico realizado por militares sergipanos é reconhecido nacionalmente e por conta disso, se reuniram com o ministro que acabou sendo homenageado pela equipe.

Os policiais militares da Polícia Militar do Estado de Sergipe, sargento Luiz Clécio Barroso, Cabo Ricardo de Menezes Marques, Cabo Daniele Rosendo, autor do cordel, Soldado Victor Sarmento e Sargento Halan, PMRJ, foram recebidos nesta quinta-feira (05) pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro.

O encontro dos militares sergipanos com o ministro Moro, ocorreu em reconhecimento ao trabalho realizado na produção de um curta metragem em comemoração ao aniversário da Força Nacional, no qual o ministro inclusive, gravou um depoimento para o curta.

Na oportunidade, toda a equipe presenteou o ministro com uma caneca com uma das ilustrações do cordel e um desenho dele.

O curta começa da forma tradicional, com atores, e faz a transição para desenhos do tipo cordel, todos feitos pelo sergipano, sargento Barroso.

Este curta conta a história dos 15 anos da Força Nacional, desde a sua fundação até os dias atuais.

Atuaram no curta metragem os militares sergipanos Cabo Marques da PMSE (texto), Sargento Barroso da PMSE (desenhos), Soldado Sarmento da PMSE (edição de vídeo), Subtenente Jeová e Soldado Araújo da PMCE (trilha sonora), e Tenente-Coronel Keidna Carneiro da PMCE (direção geral).