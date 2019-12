NOVA MESA DIRETORA DO TRIBUNAL DE CONTAS TOMARÁ POSSE NA SEGUNDA-FEIRA, 9

06/12/19 - 16:14:02

O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro será empossado como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) na próxima segunda-feira (09), às 09h30, no auditório do órgão, em sucessão ao conselheiro Ulices Andrade.

Na mesma solenidade, a conselheira Susana Azevedo e o conselheiro Carlos Alberto Sobral tomarão posse nos cargos de vice-presidente e corregedor geral, respectivamente. A nova Mesa Diretora ficará à frente do TCE/SE no biênio 2020/2021.

“Em nossa gestão, o Tribunal de Contas continuará cumprindo com todo o rigor e determinação a sua missão constitucional de fiscalização e controle das contas públicas, mas também atuará de forma colaborativa junto aos seus jurisdicionados promovendo ações instrutivas, treinamento e reciclagem técnica dos servidores públicos”, afirma o futuro presidente.

Com a sua eleição, no último dia 7 de novembro, de forma unânime, o Tribunal manteve a tradição de seguir os critérios de antiguidade e rodízio – Luiz Augusto é o conselheiro há mais tempo na Casa entre os que ainda não a presidiram.

Vida pública

Entre 1º de fevereiro de 1983 e 28 de março de 2011, quando foi nomeado conselheiro do TCE/SE, Luiz Augusto exerceu o cargo de conselheiro substituto no Tribunal.

Sua passagem pela vida pública inclui ainda um mandato como deputado estadual na legislatura de 1º de fevereiro de 1979 a 31 de janeiro de 1983. Foi também Secretário de Estado da Administração e Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo; além de já ter presidido a Codise e o Conselho de Administração do Ipes.

Por DICOM/TCE

Foto Cleverton Ribeiro