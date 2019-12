O desmanche do projeto de 2000

As análises são produzidas através das sensibilidades em relação a fatos que se revelam hoje e se podem constituir em uma realidade futura. Digamos assim. Evidente que todo e qualquer comentário que se projete para o que pode acontecer mais à frente, tem tempero de especulação que nem sempre bate quando se fecham os entendimentos necessários e se monta uma chapa competitiva ou não.

Difícil acertar na mosca, mas geralmente se passa raspando a ela. Tendência natural de quem compatibiliza versões que vão acontecendo e que culmina em necessidade de se tornar fato sem outras saídas. Tem quem considere que as análises protegem setores políticos. Mas isso é próprio daqueles que não conseguem enxergar um palmo além do nariz e não avançam além dos seus umbigos.

O estrategista Rômulo Rodrigues (PT), que sempre atuou na articulação política do seu partido, tem feito observações e relembrado fatos que podem levar a um caminho para a legenda, nesses tempos difíceis de convencimento de que tudo que aconteceu não foi verdade. As suas orientações, sempre postas em discussão e nem sempre absolutamente seguidas, foram ouvidas por tendências diversas que terminam por democratizar o partido.

Em comentário da coluna foi posto que o ex-governador Marcelo Déda fazia falta nesse momento de decisões petistas, sobre a questão da sucessão municipal. Rômulo admite que a falta de Déda “é fato!” Mas cita também José Eduardo Dutra, Luiz Alberto, professor Diomedes, Djenal Nobre, Climaco, Chico Mocó e tantos outros que já não atuam mais.

Lembrou inclusive que Marcelo Déda, em 2000, também relutou em ser candidato a prefeito de Aracaju. Fala da sua amargura, até a realização de reunião com o PCdoB, em junho daquele ano, quando o PT tinha para compor apenas o PSTU e o PCB. Só para ilustrar, havia tanta dúvida que o articulador nacional do PT, José Dirceu, veio a Aracaju, hospedou-se em casa do advogado João Fontes [à época do partido], na praia do Saco, para conversar com Déda e convence-lo a disputar a Prefeitura.

Naquele momento meio conturbado pela incerteza de uma vitória, a chamada Frente Única era o que Marcelo Déda contava. Bom na ciência e arte da política, ele disputou as eleições e ganhou. E foi daí que montou seu projeto de Frente Ampla – já em 2002 – para a candidatura do ex-senador José Eduardo Dutra ao Governo do Estado. Avalia, Rômulo Rodrigues, que “se em 2000 o PT ganhou a eleição municipal em Aracaju com uma aliança magra, agora tem que se esconder em baixo da capa alheia”?

Ele reconhece que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, faz uma administração exitosa. E aconselha que se “ande pela cidade para constatar”. Mas, “é ele quem precisa de muletas e não PT”, disse. Reconhece que “o PT pode ousar lutar e ousar vencer”, com mais possibilidades que em 2000, lançando uma candidatura nova, com muito vigor, maior base militante, poder de atração para aliaças e capacidade teórica para convencer o eleitor a voltar a viver a experiência de um Governo Democrático e Popular”.

O que não pode – acentua bem Rômulo – é elevar o ex-presidente Lula à condição de Deus e fazer como as beatas: “só se for a vontade daquele lá de cima”, Sugere que o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, tenha a grandeza de puxar uma boa bancada de vereadores e, quem sabe, no dia em que tomar posse renuncie para ser deputado federal.

Evidente que essa visão é absolutamente partidária. Quase um fechamento de questão. O que seria mais viável, dentro de uma concepção de coalizão, seria não quebrar essa amplitude da Frente posta em prática por Marcelo Déda em 2002, transformada em um projeto político bem estruturado até hoje e evitar aventuras eleitorais, para iniciar do zero toda a estrutura que provocou o receio da disputa para a Prefeitura no ano 2000.

Seria a lógica mais sensata, que certamente se manteria, não houvesse tantas vaidades para imposição de um cenário absolutamente mal montado, sem configurações e densidade.

A qualquer momento

O conselheiro Flávio Conceição retorna às suas atividades no Tribunal de Contas do Estado a qualquer momento, para dar continuidade ao seu trabalho, interrompido há alguns anos.

*** Não haverá formalidade de posse. Isso aconteceu quando o conselheiro assumiu no período em que foi indicado para o TCE pelo Assembleia.

Viaja ao Rio

Flávio Conceição viaja hoje à tarde ao Rio de Janeiro para participar, amanhã, dos 45 anos de formatura da sua turma na Escola Nacional de Engenharia.

*** A festa é realizada todos os anos, sempre no primeiro sábado do mês de dezembro. Flávio retorna na segunda-feira.

Vai recorrer

O conselheiro afastado Clovis Barbosa deve recorrer da decisão do pleno do Tribunal de Contas do Estado, junto ao Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE).

*** Caso não consiga reverter à decisão, deve buscar o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Criou arestas

Clóvis Barbosa obteve a unanimidade dos cinco conselheiros que votaram contra ele pleno. Perdeu também no Tribunal de Justiça quando tentou que o processo não andasse.

*** Durante todo o seu período no TCE, Clóvis criou arestas e se afastou de todos os demais colegas.

Região citrícola

A senadora Maria do Carmo (DEM), acompanhada de José Carlos Machado e do deputado Zezinho Guimarães, reuniu-se quarta-feira, em Brasília, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

*** Na pauta, mais uma vez, a decadência da região citrícola do Estado de Sergipe.

Já atua no Democratas

Zezinho Guimarães, como ele mesmo já anunciou, está com os dois pés no DEM e começa a trabalhar junto com a direção do partido para tentar solucionar problemas da região que atua.

*** Zezinho tem mantido conversas com o presidente regional do DEM, José Carlos Machado, e aguarda apenas o momento de se desfiliar do MDB.

Rever posição

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) defende que o PT deveria manter a aliança e apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira para a Prefeitura de Aracaju.

*** Vê condições de um entendimento para a indicação do vice e admite que Márcio Macedo deveria rever candidatura própria.

*** Sobre o que acontecerá no próximo pleito, Jackson disse: “hoje é difícil fazer uma especulação”.

Sobre a direita

Jackson Barreto acha que a direita não terá apenas um candidato. Acredita que o Dr. Emerson não abrirá mão de disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Lembrou que a vereadora Emília Corrêa também se movimenta para isso, alem do empresário Milton Andrade.

Pesquisa anima

Uma pesquisa realizada em Capela animou Jackson. O seu candidato a prefeito, Astrogildo da Farmácia, aparece com 35.6% das pessoas consultadas e começa a viabilizar sua candidatura.

*** Segundo JB, Ezequiel vem com 13,6%, Adauto (irmão de Sopita) com 13.1% e a prefeita Silvany com 11,9%.

*** A partir de primeiro de janeiro, as pesquisas só podem ser publicadas com registro no TRE.

Márcio a prefeito

Vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo participou ontem da live “Dialogando com Jefferson Lima”. Defendeu candidatura própria a prefeito de Aracaju.

*** Márcio vai discutir isso em instâncias internas do PT e se diz disposto a por seu nome à disputa.

Nome a vereador

Márcio Macedo incentivou ao presidente municipal do PT, Jefferson Lima, disputar uma vaga de vereador em Aracaju no próximo ano;

*** Jefferson vai se empenhar em defesa do seu nome, dentro do PT, e não medirá “esforços para pautar e contribuir com o debate público sobre a cidade de Aracaju”.

Fundo ambiental

O senador Alessandro Vieira é o relator da Comissão Mista da Medida Provisória, que trata da criação e gestão do fundo constituído a partir de multas ambientais.

*** – Precisamos saber qual será a gestão e destinação dos recursos do Fundo Ambiental e quais serão os projetos de recuperação ambiental. Disse ele.

Posse de Hilda

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, assumiu definitivamente a Prefeitura ontem. A solenidade de posse aconteceria pela manhã, mas foi remarcada para a tarde.

*** Na sessão da manhã foi lido o decreto que afastou Valmir Monteiro do mandato definitivamente e marcada outra para 14:30 horas, quando se daria a posse de Hilda.

*** A maioria da oposição não foi à solenidade de posse, inclusive o presidente da Casa, vereador Eduardo Maratá.

Reforma não chegou

Há uma preocupação de deputados da base aliada ao Governo: até o momento não foi enviado à Assembleia o projeto de reforma da Previdência.

*** Lembrou que a Alese tem só até o dia 18 para votar, porque a partir dessa data é o recesso de final de ano.

Desmente declaração

Um parlamentar aliado informou ontem que a vice-governadora Eliane Aquino (PT) teria dito que não fez qualquer declaração que fosse contra a reforma no Estado.

*** Mas os deputados querem que ela diga isso publicamente, para que não deixe dúvida em relação à sua posição sobre a reforma.

Um bom bate papo

Cartório erra – Em Canindé do São Francisco, um cartório cobra taxa de R$ 100, para consertar erro grave que ele mesmo cometeu. Erra de propósito para ganhar dinheiro.

Pede Polícia – Vereadora em Lagarto pede ao presidente da Câmara que chame a polícia para que ela consiga falar.

Esbanja saúde – A senadora Maria do Carmo (DEM) esbanja saúde e se mostra disposta a disputar a reeleição em 2022.

Boa parte – O aumento exagerado do Fundo Eleitoral torna candidaturas em balcão de negócio. O povo paga para eleger boa parte dos corruptos.

Quem quiser pague – Bons tempos àqueles que as campanhas eleitoras eram feitas com dinheiro de quem tem interesse em se eleger.

Capitão Samuel – Reunimos mais de 600 amigas para confraternização de final de ano… A melhor idade já está conosco há 10 anos. Glória Deus!

Base de Cannabis – “Decisão da Anvisa está longe de ser ideal para pacientes”, diz ativista sobre produtos à base de Cannabis

Convite à filiação – O Podemos está atuando nas redes sociais e grupos, para convidar pessoas a se filiar à legenda. O partido em presidido em Sergipe pelo deputado Zezinho Sobral.

Sem diferença – Entre a violência e a corrupção não há diferença no crime. Ocorre que uma mata e a outra enriquece de forma desonesta. É preciso paz com serenidade e honestidade.