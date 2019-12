Padre Inaldo deixa o PCdoB e se filia eo PP em Socorro

06/12/19 - 19:08:12

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, filiou-se nesta sexta-feira (06) ao Partido Progressist (PP), em solenidade realizada em seu município. Inaldo era filiado ao PCdoB, partido pelo qual foi eleito prefeito, mas atendeu a convite do deputado federal Laercio Oliveira, presidente do PP em Sergipe, e trocou de partido.

A solenidade de filiação de Inaldo ao novo partido foi prestigiada pela presença do governador Belivaldo Chagas (PSB), do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB) e pelo próprio Laércio Oliveira que se considerou Inaldo uma aquisição importante para a sigla que preside em Sergipe. Também participou da solenidade o deputado Luciano Pimentel (PSB

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB) e o ex-governador Jackson Barreto (MDB) não participaram da solenidade de filiação de Inaldo ao PP. Edvaldo Nogueira também deve trocar o PCdoB pelo PDT, legenda presidida pelo deputado federal Fábio Henrique, ex-prefeito de Socorro e adversário de Padre Inaldo.