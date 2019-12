Prefeitura e Energisa abrem Natal Iluminado da Sementeira

O clima do Natal começou a se espalhar por Aracaju. Após inaugurar a decoração natalina do Centro da capital, o prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, acenderam, nesta quinta-feira, 5, as luzes que enfeitam o Parque Governador Augusto Franco, popularmente conhecido como Sementeira. Este ano, o público que visitar o espaço de lazer pelos próximos 30 dias será surpreendido com o dobro de extensão de área decorada, com um milhão de pontos de luz. Além do acendimento da iluminação, a noite de abertura contou com a apresentação do Coral Canarinhos de Aracaju.

“Quando chegamos na Prefeitura, em 2017, Aracaju tinha quatro anos que não tinha Natal Iluminado. Mas me esforcei, busquei parceiros e já no primeiro ano, mesmo com aquela crise, decoramos o Centro da cidade e o Parque da Sementeira. Em 2018 consolidamos as parcerias com a Fecomércio e Energisa e, este ano, ampliamos ainda mais os convênios, garantindo que os aracajuanos, sergipanos e turistas tenham um Natal ainda mais lindo. Tenho a alegria de acender, pelo terceiro ano consecutivo, as luzes do Natal Iluminado da Sementeira”, comemorou Edvaldo.

O prefeito destacou que, com a decoração natalina deste ano, Aracaju se tornou pólo de atração turística. “Começamos pelas praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos, chegamos hoje ao Parque da Sementeira, no próximo dia 10 acendemos as luzes da Orla da Atalaia e, no dia 14, através dos esforços do Governo do Estado e do Instituto Banese, será lançada a decoração do Museu da Gente Sergipana e praça Camerino. Então teremos um circuito de Natal que coloca nossa cidade em evidência e a transforma em um pólo de atração turística”, reiterou.

O diretor-presidente da Energisa, Roberto Carlos Currais, comemorou o fortalecimento da parceria com a Prefeitura. Ele destacou as inovações presentes no projeto deste ano e frisou que, além da decoração, os visitantes serão presenteados com outros atrativos. “É muito gratificante para nós estar ao lado da Prefeitura em mais um Natal Iluminado da Sementeira que contará, nesta edição, com o Papai Noel às sextas, sábados e domingos, terá também o nosso caminhão com diversas experiências, explicando a história da energia, além de toda a ornamentação, espaços para selfies, enfim, muitas atrações para que os sergipanos e turistas possam usufruir deste momento bonito, que é o Natal”, declarou Roberto Carlos.

O presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, informou que, durante o período natalino, o parque da Sementeira funcionará todos os dias, das 5h às 21h45. “A Prefeitura faz um circuito do Natal, iniciando nas praças Fausto Cardoso w Olímpio Campos e agora chegando ao Parque da Sementeira. Tudo isso proporciona o acolhimento para quem mora aqui e um cuidado, zelo, para quem vem nos visitar nesse período”, salientou o presidente.

Decoração

A ornamentação conta com uma árvore central, oito árvores de sete metros de altura nos lagos, letreiro iluminado desejando feliz Natal e iluminação da ponte. Também inclui elementos decorativos em formato de presentes, bolas e estrelas, espalhados pela extensão do parque e dois túneis iluminados no acesso principal do parque.

Outra grande novidade da decoração, orçada em R$350 mil, é a tecnologia Noite e Dia, que permite aos aracajuanos e turistas apreciarem a decoração a qualquer hora do dia. O Natal Iluminado da Sementeira permanece por 30 dias. O projeto foi elaborado pela empresa LumiBrasil.

Parceria

Assim como o Natal Iluminado da Praça Fausto Cardoso, a decoração natalina do Parque da Sementeira foi retomada em 2017, já em parceria com a Energisa. No primeiro ano, o projeto contou com um presépio, em tamanho real, além de 19 árvores de Natal, sendo uma com 8 metros de altura, dois portais luminosos e 200 figuras luminosas.

Em 2018, a parceria entre a Prefeitura e a empresa foi ampliada, garantindo a instalação de 280 mil pontos de luz pelo parque. O projeto chega agora à terceira edição com um milhão de pontos de luz.

Prestigiaram a abertura do Natal Iluminado da Sementeira o presidente da Câmara de Vereadores, Nitinho Vitale, os vereadores Manuel Marcos, pastor Alves, Jason Neto, representando a CDL Aracaju, Geraldo Viana Filho, o diretor da Lumi Brasil, Alexandre Landim, secretários municipais e populares.

