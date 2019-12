Prefeitura e Gacc fazem ação de prevenção à saúde no Almirante Tamandaré

06/12/19 - 06:22:50

Com o objetivo de conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc) promoveu, nesta quinta-feira, 4, atividades de prevenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina, no Conjunto Almirante Tamandaré.

De acordo com a técnica responsável pelo Programa Municipal de Saúde da Criança, do Adolescente e do Jovem (PSCAJ), Cerisa Ribeiro, a ação foi de orientação para os pais, profissionais e crianças, uma vez que o câncer infantil é diferente do câncer no adulto. É muito mais rápido e muitas vezes mais agressivo.

“Primeiro realizamos capacitações com os profissionais da Rede de Atenção Primária das oito Regiões de Saúde de Aracaju, por meio do projeto Estrela Guia. Então escolhemos, junto com o Programa de Saúde da Criança, as unidades com maior movimentação em cada Região para fazermos estas intervenções. É importante mobilizar a comunidade sobre a prevenção, principalmente, das doenças infantojuvenis, com foco no câncer infantil”, informou.

Durante o evento, a médica oncologista pediátrica, Tatiana Paviole, fez uma palestra educacional sobre a doença, os sinais, sintomas e os tipos de câncer mais comuns nas crianças, como a leucemia, que é o câncer mais prevalente na infância; os tumores do sistema nervoso central; os linfomas; os tumores ósseos e abdominais.

“Os profissionais da Saúde e responsáveis das crianças devem estar atentos, pois o câncer na infância tem até 70% de chances de cura se for descoberto precocemente. O tempo é fundamental, pois aumenta as chances de cura, diminui as sequelas e melhora a sobrevida”, enfatizou.

Segundo a coordenadora do Projeto Estrela Guia do Gacc, a enfermeira Noélia de Andrade, a parceria com a SMS é muito positiva, o projeto objetiva contribuir para a atenção na identificação precoce do câncer infantojuvenil.

“Temos o intuito educacional com o aprimoramento das informações através da capacitação dos profissionais de saúde. Agora, quando houver um caso suspeito pelo médico da região de Saúde, ele será encaminhado para a oncologia do Gacc, que fará a avaliação no consultório itinerante da Instituição. Se após essa avaliação a suspeita de câncer continuar, o paciente será encaminhado para fazer os exames de confirmação”, explicou.

Além da palestra foram ofertados serviços, orientações nutricionais, odontológicas, entrega de kits com escova, pasta de dentes e aplicação de flúor. Para o coordenador do Instituto Amigos da Inclusão social, Lazaro Bispo, é muito bom ter estes serviços disponíveis. “Eu assisti a palestra e achei muito interessante. Trouxe as crianças do Instituto para tirar as dúvidas e aprender a escovar os dentes corretamente”, disse.

