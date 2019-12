Record TV mantém Gugu Liberato no amigo secreto dos artistas. O apresentador, inclusive, já havia comprado o presente

06/12/19 - 15:47:22

Na próxima segunda-feira (9), vai acontecer a gravação do Família Record, o amigo secreto dos artistas da emissora. Até então, com a morte de Gugu Liberato, não se sabia o que aconteceria, mas a Record TV preferiu manter o apresentador nas entregas do presentes.

Com isso, o presente que Gugu já teria comprado será entregue. Ticiane Pinheiro, após a morte de Gugu, revelou, em suas redes sociais, que tinha tirado o apresentador como amigo secreto e fará uma entrega simbólica do presente que comprou para Gugu.

O sorteio dos participantes do Família Record ocorreu em outubro.

De acordo com o Notícias da TV, a atração será exibida em três partes, nos dias 17, 19 e 24 deste mês, segundo plano comercial enviado às agências de publicidade.

Além disso, a Record TV aproveitará a ocasião para fazer mais uma homenagem a Gugu Liberato, que integrava seu elenco desde 2009, onde apresentou o Programa do Gugu, o Power Couple, A Fazenda e o Canta Comigo.

Gugu Liberato sofreu uma queda acidental em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, de uma altura de cerca de quatro metros, quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado pela equipe médica local.

Na admissão, deu entrada em escala de *Glasgow de 3 e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo Prof. Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante da mãe do apresentador, Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.Missa.

Missa

A missa por Gugu Liberato será realizada no próximo sábado, dia 7 de dezembro na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A pedido da família a missa será celebrada pelo Padre Osmar Alves Souza, o mesmo que esteve presente no velório e sepultamento do apresentador.A celebração será aberta a familiares e amigos de Gugu. Também por questão de espaço o acesso popular não será permitido.

