Sargento da PM é assaltado, esfaqueado e baleado dentro do Parque da cidade

06/12/19 - 05:27:01

Um Sargento lotado no Grupo Especial Prisional Escolta de Presos foi mais uma vitima da violência que vem sendo praticado em sua maioria por menores.

A vitima dessa vez foi o 2º sargento Gilton dos Santos, 50 anos, 30 anos de serviço na PM/SE, que foi assaltado dentro do Parque da Cidade, próximo ao teleférico, quando chegava ao local para assistir uma partida de futebol, na tarde desta quinta-feira (05).

As informações passadas pelo próprio militar são de que quando se aproximou do teleférico, dois jovens se aproximaram e anunciaram o assalto. O militar reagiu e entrou em luta corporal com o bandido, porém nesse momento, outros dois assaltantes se aproximaram e um deles desferiu um golpe de faca no pescoço do sargento.

Em seguida, durante a luta corporal, e ser atingido pela facada, a arma acabou caindo e os marginais conseguiram se apossar da arma do policial e efetuaram vários disparos, sendo que um atingiu as nádegas e outro na perna.

Em seguida, os assaltantes fugiram, se embrenhando na mata que dentro do próprio parque.

Policiais do 8° BPM (sede) que fica dentro do Parque da Cidade, atenderam a ocorrência e acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prestaram os primeiros socorros ao militar.

Em seguida ele foi levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde foi atendido na Ala Vermelha e por volta da meia noite ele recebeu alta e seu estado de saúde é estável.