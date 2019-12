Resultado dos Jovens Protagonistas do Programa Escola Educa Mais

06/12/19 - 15:33:46

A lista dos alunos selecionados para atuação como Jovens Protagonistas (JPs) formadores do Programa Escola Educa Mais no ano de 2020 já está disponível. O resultado foi divulgado pelo Núcleo Gestor das Escolas de Tempo Integral (NGETI), que ampliou o número de vagas de 15 para 25 devido ao massivo número de inscrições, 248.

“Semana passada disponibilizamos um link no site da Seduc e foram os gestores que fizeram as inscrições dos alunos, se comprometendo a acompanhá-los em todas as ações. Foram 248 inscritos e nós conseguimos ampliar para 25 vagas a fim de poder oportunizar a mais estudantes”, afirmou Débora, servidora do NGETI.

O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), parceiro do Ensino Integral em Sergipe, estará em Aracaju, nos dias 9 e 10 de dezembro, para formar esses jovens, que depois irão disseminar o aprendizado. A formação será das 9 às 17h no auditório Hermínia Caldas, na sede da Seduc. Todos os alunos do Ensino Médio Integral são jovens protagonistas, porém esses estudantes serão responsáveis por apoiar o protagonismo juvenil nas unidades de ensino, além de conduzir o acolhimento e promover ações com esse objetivo.

Os critérios de avaliação foram baseados no protagonismo dentro e fora da escola, no bom desempenho cognitivo e socioemocional, além da garantia de um responsável da equipe escolar e alunos preferencialmente matriculados no 1º e 2º anos do Ensino Médio Integral.

“A gente ficou feliz com o aumento da procura. Eles vão ter a oportunidade de estudar e serem formados com os jovens protagonistas do ICE e todos os selecionados estarão aqui, juntamente com os seus respectivos gestores”, contou Emanoela Ramos, coordenadora geral do NGETI.

Confira a lista dos alunos selecionados:

DEA

COLÉGIO ESTADUAL SECRETÁRIO FRANCISCO ROSA SANTOS – ARACAJU

Laura Victória da Silva Gomes

Yuri Gabriel Santos da Fonseca

COLÉGIO ESTADUAL SANTOS DUMONT – ARACAJU

Lucas Miquéias

Vitor Emanuel de Jesus Moura

CENTRO DE EXCELÊNCIA PROFESSORA MARIA IVANDA DE CARVALHO NASCIMENTO – ARACAJU

Emilly da Silva Santos

Valdomiro Santos Oliveira Junior

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE – ARACAJU

Icaro Gabriel Oliveira dos Santos

Isadora Kauany Batista Santos

COLÉGIO ESTADUAL NELSON MANDELA – ARACAJU

Inêz Carmo de Oliveira Bisneta

Cássio Carlos Santos Lima

COLÉGIO ESTADUAL VITÓRIA DE SANTA MARIA – ARACAJU

Marta Josefa Gomes Santana

CENTRO DE EXCELÊNCIA ATHENEU SERGIPENSE – ARACAJU

Rafhael de Araujo Vieira

José Diogo Honório Santos

DRE 1

COLÉGIO ESTADUAL ARQUIBALDO MENDONÇA – INDIAROBA

Arielle Da Conceição Santos

Ana Vitória Pereira Lucas

DRE 2

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR ABELARDO ROMERO DANTAS – LAGARTO

Sabrino Alexandre Santos Silva

Gabriel dos Santos Soares

COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR MILTON DORTAS – SIMÃO DIAS

Kemmilly Thayssa Batista Reis

Riquelmy Santos de Jesus

DRE 3

COLÉGIO ESTADUAL MIGUEL DAS GRAÇAS – SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Williston Augusto de Jesus Augustinho

DRE 4

COLÉGIO ESTADUAL EDÉLZIO VIEIRA DE MELO – CAPELA

Flaviana Santos Melo

Everton Jose Lima Campos

DRE 8

COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR EDÉLZIO VIEIRA DE MELO – SANTA ROSA DE LIMA

Sirley Mendonça de Jesus

Naiane Rainara Araujo dos Santos

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR SEIXAS DÓRIA – NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Lilian Gonçalves Rosa dos Santos

Assessoria de Comunicação da SEDUC