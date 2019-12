Senac promove oficinas infanto-juvenis no Shopping Jardins

06/12/19 - 13:52:16

Cursos acontecem até 15 de dezembro no espaço ‘Senac Divirta-se’

Neste período de férias escolares, o Senac Sergipe está ofertando oficinas especiais e lúdicas para crianças e adolescentes no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Até o dia 15 de dezembro, o espaço ‘Senac Divirta-se’ receberá crianças de 6 a 13 anos para cursos livres de automaquiagem, confeitaria, socorrista e youtuber, com a proposta de unir conhecimento e diversão.

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas acessando o portal (se.senac.br) ou no espaço ‘Senac Divirta-se’, localizado em frente ao Cinemark Jardins. Todos os cursos têm carga horária de 2h e a taxa de inscrição no valor de R$ 30.

O curso ‘Youtuber Kids’ irá ensinar os pequenos a filmar e editar seus próprios vídeos para a plataforma mundial de compartilhamento de vídeos. Durante as atividades de ‘Confeitaria Kids’, os alunos aprenderão a preparar biscoitos, cupcakes e chocolates utilizando técnicas de confeitaria. Em ‘Socorrista Mirim’, a garotada irá aprender a prestar primeiros socorros em situações do cotidiano infanto-juvenil. Já o curso de ‘Automaquiagem Kids’, único destinado a crianças de 8 a 13 anos, será focado em makes para o cotidiano.

Para mais informações, a programação completa pode ser acessada no portal do Senac Sergipe (se.senac.br). Atividades imperdíveis para a criançada aprender e se divertir com o Senac no Shopping Jardins!

‘Senac Divirta-se’

O quê? Cursos livres de automaquiagem, confeitaria, socorrista e youtuber para crianças de 6 a 13 anos.

Quando? Até 15 de dezembro.

Onde? Espaço Senac Divirta-se, localizado em frente ao Cinemark do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$ 30 por curso

Inscrições e informações? www.se.senac.br ou no espaço Senac, em frente ao Cinemark Jardins.

