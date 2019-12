Sistema Fecomércio/Sesc/Senac inaugura Anexo do Sesc Socorro

06/12/19 - 10:42:44

Nesta quinta-feira (05), foi realizada a solenidade de inauguração do anexo do Sesc Socorro, um acréscimo da já existente sede da instituição no município, que tem cerca de 12 mil clientes regulares e, por semana, é frequentada por uma média de 2600 pessoas.

Na ocasião, foi feito o descerramento da placa inaugural da obra e a visita das instalações do anexo. O evento também contou com apresentações culturais da Orquestra Jovem Sesc, do Coral Sesc Juventudes, do Grupo de Câmara e da Orquestra Sesc de Violão.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, o deputado Laércio Oliveira, comemora a inauguração e reconhece a sua importância para o melhor funcionamento do Sistema.

“Hoje é um dia muito feliz. Essa é mais uma etapa que superamos para fazer um Sistema S muito melhor, um sistema que cuida dos trabalhadores que atuam no setor terciário da economia brasileira. Nossa missão é oferecer para esses trabalhadores um ambiente confortável, de saúde, bem estar, esporte, educação e lazer. Este anexo é mais um passo no cumprimento desta tarefa”, declarou o presidente.

Já a diretora regional do Sesc Sergipe, Aparecida Farias, reforça a relevância das novas instalações e chama atenção para o espaço da academia.

“O Sesc foca na qualidade dos serviços ofertados para os seus usuários, por isso este espaço foi ambientado com equipamentos de alta qualidade e professores muito bem qualificados, que com certeza irão satisfazer as necessidades do nosso público”, pontuou a diretora

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, padre Inaldo, estava presente na solenidade e comemorou a inauguração da obra no município.

“Eu só tenho a agradecer ao Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e ao presidente Laércio Oliveira pela inauguração do anexo, que chegou à Socorro para complementar a nossa sede do Sesc, que já é um dos grandes destaques da cidade”, disse o prefeito.

Na ocasião, também estavam presentes o vice-presidente da Fecomércio Hugo França, o superintendente Maurício Gonçalves, e vários conselheiros e diretores do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, vereadores do município, funcionários da instituição e moradores da região.

A obra

O anexo da unidade Sesc Socorro foi construído em um terreno com área de quase 10 mil metros quadrados, doado pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop). Os projetos arquitetônicos e complementares foram realizados pela empresa Projetos e Engenharia de Custos LTDA (Projenc).

O novo complexo contemplará as atividades de almoxarifado central; o programa Mesa Brasil; uma academia com 60 equipamentos modernos; um espaço cultural com salão musical, 2 salas multiuso, um espaço técnico e 5 cabines musicais; um parque infantil e um campo de futebol society. Todo o espaço é acessível para deficientes visuais e físicos. A obra teve um investimento no valor final de R$ 7.810.006,66.

Foto assessoria

Por Victória Valverde