DOIS HOMENS ASSASSINADOS NO INTERIOR DO ESTADO; UM COM TIRO E OUTRO COM FACA

07/12/19 - 09:34:35

Duas pessoas foram assassinadas nesta sexta-feira (06) no interior do estado. O primeiro caso foi registrado no município de Nossa Senhora do Socorro. As informações são de que o jovem identificado como Lucas da Silva Campos, 23 anos, foi assassinado no conjunto João Alves. Ele foi morto por ocupantes de um carro modelo corsa sedan, parou próximo dele e efetuaram os disparos.

A segunda vitima identificado como José Robson da Silva Santos, 37 anos, foi atingido por golpes de faca na praça de eventos do município de Pirambu. José foi atingido por dois homens em uma moto que desferiram os golpes com a faca e depois fugiram.

Até o momento ninguém foi preso e a polícia já iniciou as investigações para descobrir os autores dos crimes e saber a motivação dos assassinatos.

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a polícia através do 190 ou 181 que sua identidade será preservada.