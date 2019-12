Fames sedia Encontro de Compras Governamentais, realizado pelo SEBRAE

07/12/19 - 07:00:21

Numa iniciativa do Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e em parceira com a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação e Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) aconteceu nesta sexta-feira (06), o Encontro de Compras Governamentais – Desenvolvimento local pela Educação.

O evento teve como foco o fomento do empreendedorismo local e a agricultura, desmistificação do PDDE, situação dos Programas do PDDE no Estado, os referenciais do PDEE, diagnóstico das compras do PNAE (2018/2019) e como impulsionar o comércio.

O Presidente da Fames, Christiano Cavalcante, entende que é sempre importante intermediar esse contato entre gestores e SEBRAE, a fim de que prefeitos (as) possam ter conhecimentos amplos que sejam levados ao incremento do comércio local. “Sabemos o quão importante é para o município, o fortalecimento das empresas existentes e a fomentação do ramo comercial”, reconhece.

Participaram do encontro, secretários municipais de educação, agricultura, presidentes dos Conselhos de Educação dos Municípios, gestores e controle interno.

Por Yslla Vanessa/

Foto Ascom Fames