Fórum Empresarial declara apoio à Reforma da Previdência do Estado de Sergipe

07/12/19 - 07:25:05

“Nós apoiamos a reforma da previdência federal, então, por questão de coerência, devemos apoiar a reforma da previdência estadual. Ainda não é de conhecimento público o teor da lei, mas, em sendo, na sua essência, da mesma abordagem da reforma federal, o Fórum Empresarial já está, por aclamação, aprovado o apoio para a reforma da previdência estadual”.

Foi neste tom, que o coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, o empresário Milton Andrade, anunciou o apoio à reforma da previdência que será enviada pelo governador Belivaldo Chagas à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nos próximos dias.

O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, 6, durante a última reunião almoço de 2019 da entidade que representa. Durante a conversa com os representantes de entidades empresariais, Milton apresentou um preâmbulo sobre a situação da previdência no Estado e os motivos pelos quais é favorável à temática.

“É essencial que a gente cuide desse rombo. É um rombo que consome R$ 1,2 bilhão dos cofres públicos, que sai da saúde, da segurança, da educação, para cobrir o rombo previdenciário de 34 mil aposentados. Nós não podemos permitir que isso continue, não tem como você equalizar um rombo desse sem poder equalizar as contas públicas sem sofrimento. Então, vamos em frente para colaborar para que Sergipe tenha dias melhores”, enfatizou Milton Andrade.

Quem também esteve no encontro com os empresários, na condição de palestrante, foi o senador Alessandro Vieira (Cidadania), que também se colocou favorável à reforma e explanou sobre a sua visão geral dos últimos acontecimentos em Brasília

“É importante que os empresários tenham acesso, a sociedade como um todo tenha acesso sobre o que está acontecendo do ponto de vista das reformas estruturantes que o Brasil precisa, acompanhar como está o time desses acontecimentos e quais são as expectativas que a gente tem para 2020, onde temos, a priori, uma previsão de melhora na situação econômica e de aprovação de outras reformas importantes”, disse Alessandro.

As reuniões almoços do Fórum Empresarial de Sergipe devem retornar a partir do mês de fevereiro de 2020.

Por Diego Rios

Foto assessoria