I TORNEIO INTEGRADO DOS OPERADORES DE SEGURANÇA ACONTECERÁ DE 13 A 15/12

07/12/19 - 06:00:54

O torneio visa proporcionar o fortalecimento das relações das 18 instituições que compõem o Sistema de Defesa Social

Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro acontece o I Torneio Integrado dos Operadores de Segurança. O evento acontecerá na Escola de Gestão Penitenciária (EGESP), das 9h às 17h.

O objetivo do torneio é proporcionar o fortalecimento das relações entre as 18 instituições que compõem o Sistema de Defesa Social, promover a saúde e bem estar dos operadores de segurança assim como seu aprimoramento profissional, visando a prestação de um melhor serviço para a sociedade.

Durante o evento os participantes terão um momento de confraternização e poderão levar suas famílias para aproveitar os dias com diversas atrações. As disciplinas serão: Duelo 20 segundos Light – Pistola Calibre Maior; Duelo 20 segundos Light – Revólver Calibre Maior; Carabina Mira Aberta de Ar Light.

As provas acontecerão na sede da Escola de Gestão Penitenciária (EGESP), localizada na Rua José Zuquerman, nº 52, Praça da Liberdade, bairro América, Aracaju/SE. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.fste.org.br com o valor de R$20,00 (vinte reais) por disciplina.

Novos Atletas Federados de 1 a 10 de dezembro, que efetuarem o pagamento até o dia 10 de dezembro, ganharão duas inscrições gratuitas.