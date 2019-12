Natal com Mobilidade leva alegria a crianças e adolescentes de instituições filantrópicas

07/12/19 - 07:33:06

Passageiros de principais linhas do transporte público coletivo contam com ônibus iluminados

Desde o dia 29 de novembro, início do Projeto Natal com Mobilidade, que crianças e adolescentes de instituições filantrópicas de Aracaju estão experimentando a alegria de viver um natal antecipado. Eles estão participando de passeios das linhas dos ônibus iluminados, das empresas de transporte, caracterizadas com plotagens temáticas, muitas luzes, Papai Noel motoristas e cobradores, que circularão pelas ruas e avenidas de Aracaju e Região Metropolitana até 05 de janeiro de 2020.

O primeiro passeio foi com o GACC, Lar de Zizi e Avosos, que saíram em carreata da Praia Formosa, situada na Treze de Julho, até a praça Fausto Cardoso, onde presenciaram o acendimento das luzes do Natal Iluminado da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA). “É a segunda vez que a Avosos participa. E nós só temos a agradecer ao Setransp e a todas as empresas do transporte público coletivo, porque é um momento lúdico; diferente, que entra no clima do Natal e leva alegria para as crianças que estão em tratamento e passam por períodos tão difíceis. Então, é uma oportunidade de proporcionar felicidade para eles”, afirma a assessora de comunicação do GAAC”, Waneska Cipriano.

O segundo encontro aconteceu na noite desta quinta-feira, 05, no abrigo Caçula Barreto, localizado no bairro Suíssa. De lá, vários adolescentes saíram em um passeio animado com destino ao Parque da Sementeira, onde conheceram a expressiva decoração caracterizando o Natal Iluminado. “Tias, amei o passeio no ônibus iluminado. Foi tão bom estar com vocês”, disse, uma das adolescentes, dando abraços apertados, à equipe da organização do projeto do Natal com Mobilidade.

A alegria da ilustre passageira também era visível no rosto da Mamãe Noel cobradora, Tatiane de Jesus, que participou do lançamento do projeto e teve a chance de novamente levar alegria e amor para esses convidados especiais. “Para mim, está sendo uma experiência inesquecível. Esse passeio é a minha cara, já que nós cobradores conhecemos diariamente várias histórias dos passageiros. E nesse do Natal Iluminado, não está sendo diferente, pois fiz amizade e até troquei telefone com mães de algumas das crianças. Eu estou amando e quero participar dos demais”, revela Tatiane de Jesus.

A programação do Natal com Mobilidade continuará durante o mês de dezembro com outras instituições filantrópicas para visitar as praças e os locais públicos com decoração natalina. O projeto é uma campanha do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros (Setransp) em parceria com as empresas de ônibus (Viação Atalaia, Grupo Modelo e Grupo Progresso), a Aracajucard, a SMTT e a Prefeitura de Aracaju.

