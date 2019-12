RÉVEILLON 2020: PROCON MUNICIPAL DIVULGA PESQUISA DE PREÇOS PARA FESTAS

07/12/19 - 08:18:14

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulga, nesta sexta-feira, 6, pesquisa de preços de restaurantes e bares que ofertarão serviços durante a festa do Réveillon 2020. O levantamento, realizado pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), pesquisou os preços de 16 estabelecimentos localizados na capital.

Na tabela, é possível ter acesso aos preços dos pacotes ofertados pelos estabelecimentos – mesas e individuais -, além da descrição do que será oferecido por cada um deles – custos com alimentos e bebidas, entretenimento, música, queima de fogos. De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, é importante que o consumidor se atente e exija o cumprimento de tudo que for ofertado no contrato.

“Toda oferta veiculada, em qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor a cumpri-la. Caso contrário, há a possibilidade de o consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia que eventualmente tenha sido paga, atualizada monetariamente”, explica o coordenador.

Segundo a coordenadora de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju, Grazielle Nery, a ação visa a oferecer à população aracajuana diversas possibilidades do serviço. “Com a divulgação da pesquisa, conseguimos apresentar para os consumidores vários tipos de orçamentos”, afirma.

Vale ressaltar que a variação de preços constatada na tabela se refere ao período em que a pesquisa foi realizada. Dessa forma, é possível haver alteração desses valores, em virtude de descontos especiais, ofertas ou promoções, bem como pela data da compra.

Confira a tabela completa.

Atendimento

Para esclarecimentos de dúvidas ou denúncias, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Caso o consumidor deseje registrar reclamações na sede do órgão, pode agendar o atendimento presencial por meio do serviço de agendamento online, no site procon.aracaju.se.gov.br, onde terá acesso aos dias e horários disponíveis.

O órgão está localizado na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Fonte: PMA

Foto: Felipe Goettenauer