Almoço com Negócios encerra cronograma de atividades com palestras e música

08/12/19 - 07:46:29

Marcado por trazer debates importantes para o empresário sergipano, o Almoço com Negócios da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe encerra o ano em clima de descontração e otimismo. Assim, no próximo dia 14 de dezembro, a partir das 10h, no Hotel Sesc Atalaia, em um novo formato com palestras, brindes e música ao vivo.

Para entender melhor seu cliente, a ACESE trará a palestra “Decifre e Influencie seu Cliente, ministrada pelo o master coach de empreendedores e executivos e analista comportamental, Rafael Demétrius, autor de livros como “O vendedor turbinado” e “A Implantação da ISO 9001 Como Diferencial Competitivo”. Além disso, o palestrante é mestre em educação e doutorando em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, palestrante e consultor com atuação nacional, com mais de 20 mil horas de experiência como mentor e consultor na formação de empreendedores e executivos, com foco na transformação de ideias em negócios altamente lucrativos.

Além disso, todo o evento contará com sucessos da música popular brasileira e forronejo ao vivo com Teca Monteiro e sorteio de brindes no local, aos presentes.

Convites disponíveis para associados e não associados a partir de segunda-feira, 09, na sede da ACESE e na Emporium Jardins. Já é possível também adquirir o convite através do Sympla, através do link http://bit.ly/feijoadacomnegócios, no valor de R$ 40,00 para sócios e R$60,00 para não-associados.

Da assessoria