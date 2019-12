CONCURSOS: 11 ÓRGÃOS ABREM INSCRIÇÕES PARA 1,4 MIL VAGAS NESTA SEGUNDA-FEIRA

Pelo menos 11 órgãos abrem as inscrições nesta segunda-feira (9) para 1.464 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para seis estados. Só na prefeitura de Timbaúba, Pernambuco, são 686 vagas. Os salários chegam a R$ 17.711,60 na Prefeitura de Cafelândia, no Paraná.