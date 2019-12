FSF DIVULGA TABELA E O REGULAMENTO DO FUTEBOL SERGIPANO FEMININO

08/12/19 - 06:00:29

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou nesta sexta-feira (06), o regulamento e tabela do Campeonato Sergipano Feminino. Essa será a última competição promovida pela entidade em 2019. O estadual vai contar com oito equipes e será dividido em três fases.

Na primeira fase os clubes formarão dois grupos com quatro equipes em cada. Nesta fase se enfretarão no sistema de ida, classificando-se os dois primeiros colocados de cada

grupo para segunda fase. Essa fase será a semifinal com os quatro clubes classificados. As equipes serão se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema eliminatório, o

clube de melhor campanha na fase anterior, fará a partida de volta no confronto como mandante.

Já na terceira fase que será a última da competição as duas equipes se enfrentarão em jogo único a ser realizado em Aracaju. O vencedor serão receberá o título campeão do Campeonato Sergipano de Futebol Feminino de 2019. Nesta fase, em caso de empate, o desempate será efetuado por cobrança de pênaltis.

É bom lembrar que somente poderão participar do Campeonato Sergipano as

atletas que tenham sido registrados na DRT e cujos nomes constem do BID publicado até o último dia útil que anteceder a cada partida.

Confira os grupos das equipes participantes do estadual:

Grupo A: Boca Júnior, Canindé, Força Jovem e Rosário Central

Grupo B: Estanciano, Real Sergipe, Santos Dumont e Socorro

Acompanhe também a primeira rodada da competição:

15/12 (domingo)

Grupo A

15h – Canindé x Rosário Central, estádio Andrezão, em Canindé de São Francisco

15h30 – Boca Júnior x Força Jovem, estádio Idelfonso Oliveira Cruz, no povoado de Aguada, em Carmópolis

Grupo B

15h – Real Sergipe x Socorro, CT Gerivaldo Garcia, em Aracaju

15h – Estanciano x Santos Dumont, estádio Augusto Franco, em Estância

Para ter acesso a tabela completa e ao regulamento basta acessar o tópico Campeonato Sergipano Feminino e realizar o download.

Fonte Federação Sergipana de Futebol