Homem se aproxima de grupo de amigos, efetua disparos e atinge sargento da PM

08/12/19 - 07:29:27

Um sargento da polícia militar foi baleado no inicio da noite deste sábado (07) no povoado Jenipapo, no município de Lagarto.

O sargento Adenilton se encontrava em companhia de amigos quando um elemento ainda não identificado se aproximou e efetuou vários disparos em direção ao local onde ele se encontrava e um dos tiros acabou atingindo sua cabeça de raspão.

Ele foi socorrido em uma viatura da própria polícia e levado para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL). Após o atendimento, sargento Adenilton foi liberado e passa bem.

As informações são de que não se sabe se os tiros foram direcionados a ele ou a alguém que estava no local no momento.

Qualquer informação que possa auxiliar na investigação pode entrar em contato através do 190 ou 181.

Com informações do sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM