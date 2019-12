Ministério e SEIT acompanham execução do Programa Criança Feliz em municípios

08/12/19 - 08:55:09

Reuniões aconteceram em Aracaju, Lagarto e Itabaiana, para levar orientações técnicas sobre o Programa

Com o intuito de acompanhar a execução do Programa Criança Feliz (PCF) em Aracaju, a equipe da diretoria de Assistência Social da Secretaria de Estado da Inclusão (DAS/Seit) esteve reunida com representantes do programa do Ministério da Cidadania e da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) na manhã desta sexta-feira (06). Além da capital sergipana, durante esta semana, as visitas de acompanhamento ocorreram também nos municípios de Lagarto e Itabaiana.

A coordenadora do Programa Criança Feliz em Sergipe, Izabel Almeida, destacou a importância das reuniões de acompanhamento aos municípios. “Estamos trabalhando os aspectos de gestão do Programa Criança Feliz, para saber como está sendo a execução nos municípios, quais são as dificuldades encontradas e as potencialidades de desenvolvimento. Realizamos visitas familiares para verificar se as equipes técnicas estão realizando corretamente a operacionalização. Para finalizar, a consultora federal nos orientou como prosseguir sobre o que pode ser melhorado e o que está funcionando corretamente dentro do planejado”, afirmou.

De acordo com a consultora do Ministério da Cidadania, Kaline Tavares, a visita aos municípios não teve caráter avaliativo ou fiscalizatório, mas teve o objetivo de contribuir com orientações técnicas sobre a execução do Programa. “O nosso papel é o fazer o acompanhamento das atividades, saber como o programa está sendo executado na ponta. A partir disso, daremos uma devolutiva para os municípios sobre as observações que fizemos na visita domiciliar, para mostrar o que pode ser melhorado. No geral, o programa está sendo muito bem executado. As equipes estão conseguindo seguir as orientações que o Ministério determina, cumprindo suas metas e fazendo as visitas domiciliares, que é um dos pilares do programa”, pontuou.

A equipe técnica da Prefeitura de Aracaju destacou a importância da parceria entre município, Estado e Governo Federal, para o cumprimento das diretrizes determinadas pelo Programa. “É de grande importância que esses encontros aconteçam, porque cada visita desta tem como objetivo o nosso crescimento para execução do PCF. O Programa Criança Feliz tem apresentado cada vez mais resultados positivos, amenizando a situação de vulnerabilidade social de muitas famílias assistidas”, ressaltou a coordenadora dos Benefícios Eventuais da PMA, Selma Cruz.

Lançado em 2016 pelo Governo Federal, o Programa Criança Feliz (PCF) visa ao desenvolvimento integral na primeira infância, considerando a vulnerabilidade e o contexto social em que as famílias vivem. O seu público alvo é formado por gestantes e crianças de 0 a 3 anos do Cadastro Único, ou de 0 a 6 anos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou afastadas do convívio familiar por medida protetiva. O Estado de Sergipe é adepto ao programa desde março de 2017 e tornou-se referência nacional, por ser pioneiro na capacitação das equipes e na realização de visitas domiciliares.

Foto: Pritty Reis

Ascom/Seit