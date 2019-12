PARCERIA ENTRE GOVERNO, GOLAR POWER E ALLIANCE GNLOG É DESTAQUE NO VALOR

O desenvolvimento econômico de Sergipe tem sido divulgado e elogiado pelos setores envolvidos na área por todo o país. Mais uma vez, o jornal Valor Econômico destacou nesta sexta-feira, 06, a importância de mais uma parceria envolvendo o estado e empresas multinacionais com o intuito de criar infraestrutura de abastecimento de caminhões movidos a gás natural liquefeito.

O acordo será firmado nesta segunda-feira, 09, durante o Fórum Sergipano de Petróleo e Gás. A empresa Alliance GNlog irá viabilizar uma frota de caminhões movidos a GNL, enquanto a Golar Power ficará responsável pelo abastecimento destes veículos. Na primeira etapa, serão colocados em operação quatro caminhões do tipo, fabricados na China e que já se encontram no Brasil. A meta é chegar a 1 mil unidades até o fim de 2020, com investimentos de, pelo menos, US$120 milhões.

Segundo a reportagem do Valor, o investimento total e os benefícios estimados pela parceria, como a geração de empregos, serão mais relevantes. Outros pontos citados foram o desejo da Golar em montar os veículos no Brasil até 2022, deixando de importar os de fora; e investir nas construções de bases de apoio, onde o GNL for disponibilizado pela companhia. A estratégia da parceria é colaborar com a indústria e incentivar a expansão do setor de gás natural do Brasil, a partir dos processos de abertura de mercado, em curso pelo governo federal, e de reforma do marco regulatório.

Sobre o Fórum Sergipano de Petróleo e Gás

O Fórum Sergipano de Petróleo & Gás (FSP&G) acontecerá no próximo dia 9 de dezembro, às 09 horas, no Teatro Tobias Barreto. A cerimônia contará com uma demonstração de caminhões movidos 100% a Gás Natural Liquefeito (GNL) e apresentadas as potencialidades do Terminal de Regaseificação da Celse, cuja operação se inicia ainda em janeiro de 2020. Outro ponto de destaque será a série de anúncios e assinaturas de atos voltados para o fortalecimento da área energética no estado. Os interessados no evento deverão se inscrever por meio de formulário, disponível na página http://abre.ai/forumoleoegas