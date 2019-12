Adaptação na Previdência

O governador Belivaldo Chagas (PSD) deve enviar, talvez ainda esta semana, a reforma da Previdência estadual. Na realidade se trata de uma adaptação do que fora aprovado no Congresso e passa a vigora em todo País para servidores federais. No momento precisa de unidade na base aliada. Parlamentares da situação discutem se votam favoráveis ou não. Não deveriam, deixar isso em dúvida, já que integram uma bancada de apoio ao Governo.

Nos bastidores, entretanto, a conversa gira em torno da posição petista na Casa, que não aprova qualquer mudança na estrutura da Previdência. Baseia-se na questão partidária a nível nacional. No âmbito estadual essa ações devem ser vistas, politicamente, dentro de um contexto menos abrangente. O Piauí, que tem à frente o governador Wellington Dias (PT), e o Maranhão, com o Governo comunista de Flávio Dino (PCdoB), não tiveram problemas dessa ordem para aprovação da reforma estadual.

A mesma coisa aconteceu em Goiás, que tem à frente o democrata Ronaldo Caiado, e no Rio Grande do Sul, com o Governo tucano de Eduardo Leite. Eles também adaptaram a Previdência à realidade dos seus Estados.

A Assembeia Legislativa sabe da situação real de Sergipe em relação ao que provoca dificuldades no pagamento dos seus servidores ativos e inativos. Tem consciência que a adaptação será a solução. Mas alguns parlamentares se apegam a ciúmes e vaidades e criam problemas que podem ser prejudiciais à administração que apoiam. Não faz sentido, também à oposição, se manifestar contra. Em Brasília votou favorável e defendeu a reforma. Seria apenas birra?

Além da questão política há um fator que não pode ser esquecido por aqueles que querem um Sergipe melhor. O Estado está dependendo muito dessa adaptação na Previdência para readquirir sua capacidade de investimento. Não há as mínimas condições para isso atualmente, porque tudo que arrecada hoje é utilizado, quase que exclusivamente, no pagamento de salários. Um Estado não tem grande futuro caso não consiga reverter condição financeira tão limitada.

Apenas para se dar um exemplo, são 60 mil pessoas, entre funcionários públicos da ativa, aposentados e pensionistas, que ficam com quase tudo que toda a população – um total de 2,3 milhões de habitantes – necessita em investimentos para melhoria de serviços prestados ns áreas de saúde, segurança, educação, além de obras de infraestrutura.

Sergipe não pode usar tudo que arrecada só no pagamento da folha, quando existe outras atividades carentes de recursos, porque usa um modelo previdenciário que não cessa de ter aumentos todos os meses, em razão de aposentadorias frequentes. Essa adequação amplia o direito de todos os sergipanos em ter acesso a serviços mais amplos e investimentos voltados para o desenvolvimento, em que todos sejam beneficiados.

Para se ter uma ideia, atualmente menos de 3% da população ficam com todos os recursos do Estado. E o privilégio termina por atingir a 97% de quem vive em Sergipe e não tem nada a ver com isso.

A adaptação à reforma feita na Previdência a nível federal é uma necessidade urgente, para que o Estado possa oferecer serviços e condições a todos, principalmente aos que precisam de um bom sistema na área da saúde, no setor da educação e na segurança, além de outros empreendimentos necessários para o crescimento econômico e social, mais exatamente no segmento emprego. Sergipe tem que servir a todos, sem discriminações e privilégios.

Hospital do amor

Depois da benção na catedral, após chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição, o padre Peixoto passou a palavra para Henrique Prata dá uma boa notícia aos sergipanos.

*** Prata anunciou a construção do chamado Hospital do Amor, em Lagarto, que vai atender a milhares de pessoas. Será idêntico ao Hospital do Câncer de Barretos (SP).

Preço e Punição

O empresário Luciano Barreto, da Construtora Celi, lamenta que “hoje as obras públicas busquem apenas dois objetivos: Preço e Punição. Qualidade e prazo são coisas do passado”.

*** Luciano acrescenta que “Às construtoras só restam duas alternativas: falir ou pegar processo, com a sociedade não atendida, milhares de obras paradas ou abandonadas e bilhões jogados no lixo”.

OAB da Engenharia

Luciano disse ainda que “em recente encontro, num evento de advogados sobre PPPs, ao discorrer sobre a destruição da engenharia, afirmei: precisamos criar a OAB também da Engenharia”.

*** – Basta comparar a sucumbência mínima com o lucro líquido imposto nos acórdãos do TCU, disse.

*** E conclui: “nada contra a importantíssima carreira da Advocacia. Ela sabe se valorizar. Nós e que não sabemos. Tudo a favor da fiscalização. O modelo como é exercida é que está errado”.

Encontro com André

Sábado, no período da tarde, em casa de amigos no Mosqueiro, o ex-deputado André Moura (PSC) teve uma conversa que resvalou para política, com o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

*** O apoio falta um quase nada para ser definido. O martelo já está erguido para ser batido a qualquer momento. Pode acontecer entre sábado e domingo com o retorno de André do Rio.

Sukita em Capela

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, pode anunciar a qualquer momento sua candidatura a prefeito do município em 2020.

*** A informação chega com o seu endosso.

*** Sukita está silencioso mas tem conversado muito com lideranças de Capela, com os eleitores e tem demonstrado disposição.

Marcio acena bem

Dentro do PT a informação que circula é que será difícil segurar Márcio Macedo do seu objetivo de disputar a Prefeitura de Aracaju. Tem quem prefira Eliane Aquino.

*** Conversas estão agendadas para o próximo ano. Setores do próprio PT admitem que uma candidatura própria possa desfazer a aliança formada em 2018.

Edvaldo e Inaldo

Sexta-feira passada, no início da noite, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, foi à solenidade de filiação do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, ao Partido Progressista (PP).

*** Edvaldo sinaliza que vai se filiar ao PDT, partido que terá candidato a prefeito em Socorro e faz oposição ferrada ao Padre Inaldo.

*** O prefeito de Aracaju é aliado a Inaldo e eram correligionários até sexta-feira. Não se tornarão adversários nas eleições do próximo ano.

Sobre avaliação

O deputado federal Fábio Henrique, presidente do PDT em Sergipe, diz que “se Edvaldo avalia que a gestão de padre Inaldo está bem, o PDT entende que não”.

*** – Nós entendemos que Socorro precisa voltar ao desenvolvimento, a ter perspectiva de dias melhores para a população, que tem sofrido nesses últimos três anos, disse.

*** – O PDT terá candidato próprio no município, isso já é de conhecimento de todos. Não temos nenhum interesse na filiação de qualquer quadro político que não respeite a posição do PDT em Nossa Senhora do Socorro, anunciou.

Volta às atividades

Fábio Henrique, inclusive, avisa que está voltando às atividades no Estado em grande estilo! “Vendo nascer uma aliança forte que vai fazer em Socorro”.

*** A aliança seria com a ex-vereadora Maria da Taiçoca e ele próprio, com slogan de “potência e competência”!

*** A comemoração ocorreu sábado, em almoço na casa de Fábio, onde foi servida uma galinha de capoeira.

Fórum sobre Petróleo

Acontece hoje, a partir das 9 horas, no Teatro Tobias Barreto, o lançamento do Fórum Sergipano de Petróleo e Gás, com apresentação de potencialidades do Terminal de Armazenamento e Regaseificação de GNL da Celse e anúncios de atos e decretos ligados à área em Sergipe.

*** As 11 horas haverá apresentação de movidos a GNL. As 16 horas a primeira reunião do Fórum.

Derrubar reforma

Deu em ‘O Antagonista’:desembargador Alex Zilenovski, do TJ-SP, deferiu liminar suspendendo a tramitação da PEC da reforma da Previdência em São Paulo.

*** O magistrado atendeu a mandado de segurança impetrado pelo deputado estadual petista Emídio de Souza.

*** Em Sergipe um petista influente pergunta: “será que Gualberto, João Daniel, Rogério Carvalho, Marcio Macedo ou o PT irão impetrar ação com o mesmo objetivo”?

Sobre eleição de Déda

O ex-prefeito João Augusto Gama (MDB) esclarece ao colunista sobre a eleição de 2000, que elegeu Marcelo Déda prefeito de Aracaju. Diz que “diferentemente do que foi dito aqui [na coluna], a aliança daquele momento foi extremamente gorda”.

*** Segundo Gama. “Déda recebeu o meu apoio, que estava extremamente bem avaliado. Ele próprio reconhecia o meu papel e por diversas vezes disse que sem o meu apoio talvez não se elegesse”.

Relativando papel

O ex-prefeito João Gama admite que “tentam reescrever a história de uma maneira stalinista, o PT vem relativizando o meu papel. Mandando retocar a foto sem a minha presença”.

*** – Lembro ao amigo que Jackson tinha o irmão Jugurta como suplente de Valadares e ficou sem condições de apoiar Déda.

*** E conclui: “Realmente Déda faz falta”.

Situação em Estância

Em Estância a informação é de que o prefeito Gilson Andrade (sem partido) e Ivan Leite (Republicanos) estão mais desunidos do que antes e podem não sair juntos.

*** A distância aumentou na semana passada, com a inauguração de uma Cozinha Comunitária no bairro Cidade Nova, que é o maior da cidade.

*** A Cozinha teria sido construída por Ivan quando prefeito e reativada por Gilson. O problema se deu porque Ivan Leite estava na solenidade e não foi convidado a falar.

Acordo pela união

A cidade de São Cristóvão dá exemplo sobre as eleições. Quatro dos sete candidatos a prefeito fecham acordo de união e seguem em frente.

*** O cabeça de chapa só sairá de uma pesquisa que será feita em fevereiro. Os sete se unem a quem tiver em melhor condição.

Um bom bate papo

