Aparecida terá em 2020 despesas orçamentárias estimadas em R$ 25 milhões

09/12/19 - 13:28:20

A prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Vera Santos, sancionou a lei aprovada pela Câmara de Vereadores que fixa despesa do município para o exercício de 2020, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social. A Lei Orçamentária Anual (LOA) de Aparecida prevê as maiores despesas com folha de pessoal e encargos sociais, contabilizando mais de R$ 14 milhões e correspondendo a 56% de seu orçamento,

De acordo com a lei publicada no Diário Oficial do Município, as áreas de Educação e Saúde e terão despesas altas no próximo período. Como será ano eleitoral, a prefeita reforça os recursos destinados à secretarias estratégicas para garantir um reduto eleitoral amplo.

A secretaria de Esporte e Lazer terá um orçamento de quase R$ 600 mil para realizar eventos, a parte cultural tem uma despesa estimada em 2020 de mais de R$ 500 mil e a agricultura consumirá mais de R$ 700 mil.

Por se tratar de um município carente, a secretaria de Assistência Social é sempre um ponto positivo para se ter acesso às populações mais socialmente vulneráveis e em 2020 as despesas previstas nesta pasta contabilizam R$ 1,6 milhão.