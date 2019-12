Belivaldo participa lançamento do Fórum de Petróleo e Gás

09/12/19 - 10:09:27

O Governo de Sergipe Belivaldo Chagas, lança, nesta segunda-feira (9), o Fórum Sergipano do Petróleo e Gás. A iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e da Tecnologia (Sedetec) discute estratégias para a consolidação da participação sergipana no novo mercado do gás natural.

A cerimônia contará com uma demonstração de caminhões movidos 100% a Gás Natural Liquefeito (GNL) e apresentadas as potencialidades do Terminal de Regaseificação da Celse, cuja operação se inicia ainda em janeiro de 2020.

Outro ponto de destaque será a série de anúncios e assinaturas de atos voltados para o fortalecimento da área energética no estado.

Os caminhões movidos 100% a Gás Natural Liquefeito (GNL) da Golar Power já estão estacionados no em frente ao Teatro Tobias Barreto para receber os participantes do Fórum Sergipano de Petróleo e Gás (FSPG).

A cerimônia de hoje, em parceria com as Centrais Elétricas de Sergipe (Celse) e a Alliance GNLog, vai marcar o fortalecimento do potencial energético sergipano, que já aponta nosso estado como uma estrela do Gás no Brasil.