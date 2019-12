CARRO BATE EM CABECEIRA DE PONTE E DEIXA MAIS UMA VITIMA FATAL NO INTERIOR

09/12/19 - 06:13:39

Uma pessoa morreu neste sábado (07) após o veiculo em que estava, bater na cabeceira de uma ponte na localidade conhecida como Três Pontes.

As informações são de que o veículo seguia na rodovia, quando bateu entre os municípios de Rosário do Catete e General Maynard.

A Policia Municipal de Rosário do Catete e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e prestaram os primeiros socorros.

No acidente, um homem que seria servidor da prefeitura municipal de Nossa Senhora do Socorro.

Com informações e foto do radialista Sandoval Noticias