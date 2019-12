CONSELHEIRO LUIZ AUGUSTO RIBEIRO TOMA POSSE COMO PRESIDENTE DO TCE/SE

09/12/19 - 14:17:42

A nova diretoria do Tribunal de Contas do estado de Sergipe (TCE) foi empossada na manhã desta segunda-feira (09).

A solenidade aconteceu na sede do órgão e o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro foi empossado como presidente doTCE/SE. A conselheira Susana Azevedo e o conselheiro Carlos Alberto Sobral tomaram posse nos cargos de vice-presidente e corregedor geral, respectivamente. A nova Mesa Diretora ficará à frente do TCE/SE no biênio 2020/2021.

Em seu discurso de posse, o conselheiro Luiz Augusto disse que “quero registrar o meu sincero agradecimento a todos que aqui estão presentes, aqueles que acompanham a minha trajetória funcional. Hoje, o meu sentimento é de gratidão ao povo sergipano, contribuinte, mantenedor de todo esse aparato estatal”, afirmou o novo presidente.

Vida pública do conselheiro – entre 1º de fevereiro de 1983 e 28 de março de 2011, quando foi nomeado conselheiro do TCE/SE, Luiz Augusto exerceu o cargo de conselheiro substituto no Tribunal.

Sua passagem pela vida pública inclui ainda um mandato como deputado estadual na legislatura de 1º de fevereiro de 1979 a 31 de janeiro de 1983. Foi também Secretário de Estado da Administração e Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo; além de já ter presidido a Codise e o Conselho de Administração do Ipes.

Foto Cleverton Ribeiro