CORONEL ROCHA: “A HISTÓRIA DE SÃO CRISTÓVÃO É MANCHADA POR CORRUPÇÃO”

09/12/19 - 14:30:47

O Coronel Rocha concedeu entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre, e fez uma avaliação da gestão do prefeito Marcos Santana e a sua pré-candidatura a prefeito da quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristovão.

Segundo o Coronel Rocha, o histórico político de São Cristovão está manchado pela corrupção e é necessário que haja renovação para que a cidade se desenvolva de forma permanente. Questionado se o atual prefeito Marcos Santana não era essa renovação, o coronel foi enfático em afirmar que não, dado as velhas práticas políticas utilizadas ao empregar muitos parentes na gestão, a exemplo de duas filhas como secretárias municipais.

Rocha diz que o prefeito Marcos Santana prometeu na campanha criar a guarda municipal e pavimentar mais de 200 ruas, mas só ficou na promessa até agora. E afirmou que caso for prefeito, uma das primeiras ações será a criação da Guarda Municipal em São Cristovão dada a importância de levar segurança a cidade.

Na questão dos pescadores de São Cristovão que foram afetados pelo vazamento de óleo no litoral sergipano, o Coronel Rocha afirmou que a gestão de Marcos Santana “dormiu no ponto” e, por causa disso os pescadores e marisqueiras ficaram fora da Medida Provisória anunciada pelo Governo Federal que garante um auxílio emergencial de 2 salários mínimos e estão sofrendo para obter seu sustento.

Outro ponto argumentado na entrevista foi o planejamento do Cidadania para as eleições no próximo ano. “Me sinto honrado em caminhar politicamente ao lado do senador Alessandro Vieira e fazer parte do Cidadania e o vamos trabalhar forte para mudarmos São Cristovão e os demais municípios de Sergipe”, ressaltou Rocha na entrevista.

Por Uilliam Pinheiro