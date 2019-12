ESTUDANTES SERTANEJOS EM BUSCA DO OURO NA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA

09/12/19 - 05:31:55

O estado de Sergipe estará sendo representado na final da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) por dois jovens estudantes advindos do alto sertão sergipano. Esses jovens foram incentivados a produzirem textos com a orientação de incríveis professores. A jovem Emilly, estudante do Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Estadual José Inácio de Farias- Monte Alegre de Sergipe, e Rian, estudante do Ensino Médio do Centro de Excelência Manoel Messias – Nossa Senhora da Glória, estarão participando da cerimônia de premiação dos finalistas da OLP em busca da medalha de ouro, pois já são bronze. Ela é uma das finalistas do gênero Memórias Literárias, orientada pela professora Martha Danielly. Ele é um dos finalistas do gênero Artigo de Opinião, orientado pelo professor Jorge Henrique. É o sertão sergipano rompendo fronteiras através das palavras, mostrando a força da escola pública. A cerimônia será no final da tarde desta segunda-feira, 09/12/19, em São Paulo. Podemos acompanhar através do site https://www.escrevendoofuturo.org.br. Estamos na torcida! Parabéns aos estudantes e aos seus mestres!

Por Carlos Alexandre Nascimento Aragão – Professor, Membro da Academia Gloriense de Letras e da Academia Aquidabãense de Letras, Cultura e Artes