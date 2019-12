Feirinha Colabora reúne instituições e projetos sociais no Parque dos Cajueiros

09/12/19 - 11:00:56

Evento acontece no próximo sábado (14) e irá contar com vendas de plantas, livros, artesanato, ecobrindes, lanches e bazar de roupas, além de opções para as crianças e música.

No dia 14 de dezembro, projetos e organizações não governamentais (ONGs) se reúnem das 15h às 19h no Parque dos Cajueiros, em Aracaju, para a Feirinha Colabora. Organizado pelo Instituto Canto Vivo, o evento irá contar com vendas de plantas, livros, artesanatos, ecobrindes, lanches e bazar de roupas, além de opções para as crianças e música.

A ideia da feirinha surgiu pela necessidade que as instituições têm em arrecadar verba para investir em seus projetos. A diretora do Canto Vivo, Cristiane Nogueira, tomou a ONG que faz parte como exemplo e decidiu organizar o evento de forma gratuita e convidar outras instituições a somar.

“Só no estado, temos cerca de 600 instituições e projetos de várias frentes. A grande maioria depende exclusivamente de doações, o que dificulta a execução das atividades regulares pois os recursos são escassos contra uma demanda muito grande. Com isso, buscamos oferecer alternativas para captação de recursos para que os projetos possam beneficiar cada vez mais pessoas”, destaca Cristiane Nogueira.

Oficina infantil

Durante o evento, as crianças poderão participar de oficinas de pintura com tinta de argila, das 15h às 17h, e da roda de contação de histórias, das 17h às 18h.

Canto Vivo

O Instituto Canto Vivo é uma organização não-governamental (ONG), fundada há 16 anos por ativistas ambientais em Aracaju e já plantou mais de 1 milhão de mudas, distribuiu mais de 500 mil sementes, fez 1,6 mil intervenções ambientais e ministrou 530 palestras. As ações beneficiaram 21 estados brasileiros, alcançando quase 8 milhões de pessoas.

A missão social do Canto Vivo é semear de forma revolucionária e pensar no meio ambiente associando-o à qualidade de vida e inclusão social, mediante a realização de projetos educacionais e ambientais voltados para a preservação vegetal de forma sustentável e participativa.

Serviço

O quê? Feirinha Colabora

Quando? Sábado, 14, das 15h às 19h

Onde? Parque dos Cajueiros (Av. Beira Mar, s/n – Farolândia, Aracaju)

Fonte e foto assessoria