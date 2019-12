Festa no Same: idosos recebem alimentos arrecadados no I Treinão de Saúde Mental

09/12/19 - 08:40:36

O espírito de natal chegou mais cedo para o Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição- Same em Aracaju, o I Treinão de Saúde Mental da capital que aconteceu no Parque Augusto Franco arrecadou uma grande quantidade de alimentos para a instituição.

Na entrega muita emoção e animação, pois os idosos também receberam um show musical promovido pelos colaboradores da Equilíbrio Clínica Dia, organizadora do evento. “Que possamos fazer mais ações como essa, comemoramos os dois anos da nossa instituição promovendo ações de saúde e solidariedade, a melhor maneira de comemorarmos nosso sucesso”, afirma Kelly Coutinho, sócia-administradora e assistente social da Equilíbrio Clínica Dia.

Fonte: Jornalista Rodrigo Alves.

Foto: divulgação.