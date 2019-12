Flávio Conceição vai reassumir o TCE nesta terça feira

09/12/19 - 22:01:30

O conselheiro Flávio Conceição, do Tribunal de Contas do Estado, reassume o cargo nesta terça-feira (10), por determinação do presidente daquela corte, conselheiro Ulisses Andrade, depois de cumprido todos os trâmite do Regimento Interno do TCE.

Clóvis Barbosa, que esteve conselheiro até esta segunda-feira (09) já limpou todo o seu gabinete, que passará a ser ocupado por Flávio Conceição Neto. Clóvis Barbosa deixou TCE depois que a corte votou pela desaposentadoria de Flávio.