Flor de Laranjeiras participa do Congresso Brasileiro de Educação Ambiental

09/12/19 - 10:24:33

O Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras teve forte presença no Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Interdisciplinar, evento realizado entre os dia de 6 a 8 de Dezembro no Campus da Universidade Federal de Sergipe.

O Projeto, que é realizado pela UFS e Fapese, em parceria com a Petrobras, foi tema da palestra “Projeto Azahar Flor de Laranjeiras : experiência de trabalho em educação ambiental contextualizada”, ministrada pelo Prof Dr Cristyano Ayres Machado (UFS), colaborador do Azahar.

O Professor Cristyano Ayres também ministrou o minicurso “Meio Ambiente, Sustentabilidade e Interdisciplinaridade”, juntamente com o Prof. Dr. Ernesto Frederico Foppel (UFS) e a Prof. Dra. Neuma Rúbia Santana (UFS), assessora de relações institucionais do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras.

A assessora de educação ambiental do Projeto também participou do evento, e ministrou o minicurso “Educação Ambiental para Jovens e Adultos”, juntamente com a Profa Dra. Juliana Souto Santos (UFS), e a Professora Especialista em EJA Jacqueline Vasconcelos Silva de Lima.

Durante a palestra, o professor Cristyano Ayres apresentou o projeto desde a sua concepção, contextualizou suas ações a partir do local em que a iniciativa é realizada e da realidade da comunidade que vive no seu entorno. “Apresentamos as experiências, as ferramentas e metodologias utilizadas para a implementação do projeto. Apontamos também nossas metas e as principais ações realizadas. Ao divulgar nosso projeto, nossa ideia é incentivar que as pessoas se instiguem a participar e acompanhar as ações do projeto”, destacou Ayres.

COBEAI

Com o tema “Os desastre não são fenômenos naturais”, o evento contou com vasta programação: palestras, minicursos, oficinas e outras atividades acadêmicas e reuniu docentes, discentes, pesquisadores e ambientalistas com o objetivo de debater e promover o intercâmbio de vivências, experiências e a divulgação de trabalhos desenvolvidos individualmente ou em equipe

sobre o papel da Educação Ambiental diante dos impactos ambientais gerados a partir da ação antrópica.

“Um dos aspectos mais interessantes do evento foi o fato de ele ser realizado numa perspectiva interinstitucional e interdisciplinar. Além de enriquecer a troca de experiências devido ao contato com diversas áreas de atuação, isso possibilitou abordagens múltiplas acerca das questões ambientais”, destacou Aldjane Moura, assessora de educação ambiental do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras, destacando que os debates levaram em consideração os aspectos culturais, econômicos, étnicos, políticos, religiosos e sociais.

O evento é uma realização do Programa Escola Verde, com o apoio de diferentes instituições de ensino superior da região, como a UFS, a Univasf, a UNEB, a UPE, o IF Sertão Pernambucano, a Facape, e outras instituições de educação e socioambientais de Sergipe.

Fonte e foto Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras