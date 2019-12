HOMEM É ASSALTADO POR GRUPO E TEM O CARRO LEVADO PELOS MARGINAIS

09/12/19 - 09:10:41

Um comerciário, esposa e uma idosa viveram momentos de terror quando retornavam de uma igreja na noite deste domingo (08).

O comerciário identificado como Marcelo Cordeiro, conta que trafegava com seu veículo, um Siena de cor Cinza, placas IAO 8253, e quando ao passar por um quebra molas, no loteamento Bahamas, no bairro Santos Dumont, foi abordado por quatro elementos que, de arma em punho, ordenaram que todos descessem do carro.

A vitima que estava com a esposa, uma criança de colo e uma senhora, conta que obedeceu e em seguida, os marginais fugiram levando o veículo.

Quem tiver alguma informação sobre a localização do carro, pode comunicar a polícia através do 181 ou 190.