MOTORISTA EVITA QUE MULHER FOSSE ESTUPRADA NA ZONA NORTE EM ARACAJU

09/12/19 - 15:54:13

Um motorista que trafegava pelas imediações do Home Center Ferreira Costa, zona norte de Aracaju, impediu a ação de um provável estuprador. A vítima fazia o exercício matinal ao lado da ciclovia, quando o sujeito a agarrou e tentou arrastá-la para uma área de mato. O motorista que passava pela via correu em socorro da moça, afugentando o criminoso. O crime aconteceu domingo último (8).

Muito nervosa, a vítima foi até à Delegacia de Plantão e registrou um Boletim de Ocorrência contra a agressão, tendo lamentado a falta de segurança que correm atletas e pedestres que transitam pelas proximidades do Home Center Ferreira Costa e do viaduto do Detran. Todas as vias daquela povoada localidade são muita usadas pelos moradores, a maioria se deslocando a pé rumo ao terminal de ônibus do Distrito Industrial.

Por Adiberto de Souza

Fonte Destaque Comunicação