O NOME DE PADRE INALDO REPRESENTA POLÍTICA DE VALOR, DIZ LAÉRCIO

09/12/19 - 05:42:24

Com um grande número de participantes, o ato de filiação que o Partido Progressistas (PP) recebeu o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, e seu grupo. A solenidade aconteceu na sexta-feira, 6, em um espaço de eventos no conjunto Marcos Freire II e contou com a presença do deputado federal e presidente de honra do Progressistas, Laércio Oliveira, e o presidente Progressistas estadual, Fernando Carvalho.

Foram centenas de pessoas que acompanharam o ato de filiação de Padre Inaldo ao Progressistas. O prefeito se emocionou algumas vezes e no seu discurso citou que esse era um grande passo na luta para continuar vendo o crescimento de Socorro. “Quando fui procurado por Laércio e Fernando para conversar sobre a mudança de partido, eu disse que ia pensar e fui procurar meus amigos que me apoiaram na última eleição como os deputados Luciano Bispo e Luciano Pimentel, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, já que além de amigo éramos do mesmo partido, e ouvi de todos que procurei que Laércio e Fernando eram pessoas de palavra, de compromisso e de honradez. Sei bem o compromisso do deputado Laércio com Nossa Senhora do Socorro e o quanto já ajudou ao município com emendas parlamentares”, explicou o prefeito, acrescentando que a festa não é apenas do Progressistas mas de todos os partidos amigos que estão na luta pela valorização da comunidade e fez um agradecimento especial ao PCdoB, partido do qual era membro até migrar para o Progressistas.

“Quero agradecer a cada um que tem me ajudado a fazer uma cidade que cresce, se desenvolve e, acima de tudo, respeita sua população. A entrega das creches para os moradores que precisam deixar seus filhos em um local seguro e adequado tem sido motivo de felicidade para continuar trabalhando por um município cada vez mais desenvolvido com as ações na melhoria de vida da população”, acrescentou Padre Inaldo.

O presidente de honra do Progressistas, deputado Laércio, falou que o povo socorrense sabe do seu amor pelo município. “Em todo lugar que eu chegar em Socorro, saberão que não sou aventureiro. Não existe na história de Socorro nenhum deputado federal que tenha destinado mais emendas do que eu, pode puxar a conta. Vamos mostrar às pessoas o trabalho sério que Padre Inaldo tem feito e que continuará a fazer. Não faremos promessas, o que queremos é a oportunidade de fazer muito mais. Eu devo muito à Nossa Senhora do Socorro e por isso estou aqui para ajudar a fazer muito mais por essa cidade”, assegurou Laércio.

O deputado disse que o novo afiliado fortalece o Progressistas, valorizou o trabalho desenvolvido pelo Padre Inaldo na sua gestão e defendeu a sua recondução ao Executivo para manutenção do processo de desenvolvimento do município. “O nome do Padre Inaldo representa uma política de valor. Todos aqui conhecem a minha história, mas tem gente que caminha comigo desde 2006, quando pisei aqui pela primeira vez e fui recebido com muito carinho por essa população. Fui buscar aconselhamento com meu grupo político e todos disseram que nos apoiariam onde estivermos porque sabem que juntos somos mais fortes. A política de qualidade é essa onde a gente respeita as pessoas e dá a cada uma delas a oportunidade de serem ouvidas e ter consenso nas decisões”, enfatizou Laércio.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PC do B), agora ex-correligionário do Padre Inaldo, reforçou que não poderia faltar ao ato de filiação do prefeito e amigo. “Ele está se desfiliando do PCdoB com meu apoio e minha solidariedade, eu também pretendo sair do partido. Nós conversamos muito porque, independente de partido, somos amigos, irmãos e parceiros. Ele sempre confiou no nosso trabalho durante o tempo em que esteve no PCdoB. Podemos estar em siglas diferentes, mas seguiremos juntos na luta pela melhoria das nossas cidades, que são irmãs e precisam avançar juntas em várias áreas”, explicou Edvaldo afirmando que o Progressistas é um partido de líderes importantes que tem lutado incansavelmente em defesa da população sergipana como faz o deputado Laércio”.

O governador Belivaldo Chagas afirmou que fez questão em estar presente ao ato de filiação por acreditar no trabalho e no agrupamento em que faz parte. “Quero dizer que também gosto da cor azul, que também é a cor do meu partido (PSD), mas ter se filiado ao azul do Progressistas do deputado Laércio me traz alegria por ter ficado em um partido com pessoas comprometidas com o nosso estado. Laércio fez o convite e eu estou aqui prestigiando sua filiação Padre Inaldo, aqui estamos ao lado de amigos e irmãos, nossos deputados estaduais, vereadores e lideranças. Não tem sido fácil governador nos dia de hoje, seja governador, seja prefeito, mas o senhor tem sido uma pessoa correta e tem trabalhado com dignidade em prol dos socorrenses, é uma pessoa do bem e de bem e, agora, nesse time reforçado por Laércio, que sabe os caminhos das pedra e percorrer em Brasília, tem ajudado muito a Sergipe só vai ser bom para Socorro”, enfatizou Belivaldo.

O presidente do Progressistas em Sergipe, Fernando Carvalho, falou da importância de fortalecer o partido com pessoas comprometidas como padre Inaldo. “Nós estamos em processo de filiação e fortalecimento do partido, assim como foi o nosso ato de filiação com vários prefeitos e lideranças. Assim como os prefeitos de Campo do Brito Marcell Souza e de Santana do São Francisco, Junior Barroso, ambos do Progressistas e que estão aqui prestigiando. Agora chega ao Progressistas o prefeito Padre Inaldo e em breve teremos mais filiados em outras solenidades em vários municípios”, relatou.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita