Obra do corredor Hermes Fontes provoca alteração do trânsito em trecho da avenida

09/12/19 - 14:39:39

A obra de infraestrutura do corredor Hermes Fontes já foi iniciada e nesta segunda-feira, 9, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) fez alterações no trânsito da via para garantir a mobilidade da população e o andamento do serviço, executado pela Prefeitura de Aracaju.

O trecho entre o cruzamento da Hermes Fontes com a avenida Barão de Maruim, até o retorno logo após a rua Frei Paulo, sentido Centro, está interditado e os veículos são direcionados ao binário montado na avenida.

Assim, o condutor que segue pela avenida Pedro Calazans sentido Terminal DIA, pode acessar a Hermes Fontes normalmente. Já quem está na Hermes Fontes e deseja seguir pela Pedro Calazans ou convergir para a avenida Barão de Maruim, deve acessar o binário montado na pista contrária, no retorno logo após a rua Frei Paulo e, em seguida, retornar à pista de origem, após passar pelo trecho interditado.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, reforça que agentes de trânsito permanecerão na região para auxiliar o trânsito e orientar a população, mas, se possível, os condutores devem utilizar rotas alternativas para evitar congestionamentos. “Estamos trabalhando para minimizar ao máximo os impactos no trânsito, com agentes na região, sinalizações e planejamentos de desvios, mas toda obra causa transtorno e recomendamos aos condutores que optem por rotas alternativas”, recomenda.

Rotas alternativas

Quem estiver seguindo sentido DIA/Centro pode utilizar como rota alternativa as ruas José de Faro Rollemberg, Américo Curvelo, Construtor João Alves e Lagarto. Já quem estiver no sentido Centro/DIA, pode acessar as ruas Estância ou Dom Bosco e seguir pela avenida Edelzio Vieira de Melo para retornar à Hermes Fontes.

Acesso à maternidade

Para ir à Maternidade Santa Helena a partir da Pedro Calazans, recomenda-se que o condutor acesse a rua Estância, seguindo pela rua Dom Bosco até a rua Frei Paulo para chegar à unidade de saúde. No sentido contrário, deve-se seguir pela Edelzio Vieira de Melo, retornar no Largo do Carro Quebrado, acessar novamente a Edelzio até a rua Nossa Senhora das Dores, onde será possível acessar a rua Frei Paulo.

Fonte e foto SMTT