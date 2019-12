OPERAÇÃO DO COPE TERMINA COM UM MORTO, ARMA E MOTO APREENDIDA

09/12/19 - 16:58:53

Policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) realizaram nesta segunda-feira (09), uma operação policial para desarticular uma associação vinculada ao tráfico de drogas.

A operação ocorreu no bairro 13 de Julho, em Aracaju e as informações são de que um elemento reagiu, trocou tiros com os policiais e foi alvejado.

Devido a gravidade do ferimento, o homem que ainda não teve seu nome revelado, morreu.

Com ele a policia apreendeu uma arma e uma motocicleta.