Operação Flashback: mais um suspeito é preso em Aracaju

09/12/19 - 13:46:11

Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), de Sergipe, prenderam, no último sábado (07), Antônio Natanael de Lima Melo, conhecido como Capetinha. Ele era um dos alvos da Operação Flashback no estado.

Segundo informações da investigação da operação, Capetinha foi preso por volta das 13 horas no bairro do Centro de Aracaju. Com a prisão dele, a investigação consegue alcançar e prender todos os alvos do estado de Sergipe que possuem ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Antônio Natanael foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) de Sergipe, para os devidos procedimentos.

A operação

Deflagrada no dia 27 de novembro e fruto de um trabalho conjunto da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSPAL), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério Público do Estado de Alagoas, Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a operação Flash Back deflagrou operação para cumprir 110 mandados de prisão em Alagoas, Tocantins, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Fonte e foto: Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas