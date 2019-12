PEDREIRO É ASSASSINADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA EM LAGARTO

09/12/19 - 14:56:27

Um pedreiro identificado como Luiz Carlos dos Passos Jesus, 40 anos, foi assassinado no final da manhã desta segunda-feira (09) em Lagarto.

As informações são de que a vitima trabalhava em uma residência localizada na rua Dr. Evandro no bairro Alto da Boa Vista, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos. Ele estava em cima do andaime e ainda tentou fugir, mas acabou morrendo na área interna da casa.

O SAMU foi acionado e ao chegar ao local constatou o óbito. Populares disseram que o pedreiro era morador do bairro.

Até o momento não se sabe a motivação do crime e ninguém foi preso.