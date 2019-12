Presidente da Somese, Dr. José Aderval, é empossado como acadêmico na ASE

09/12/19 - 05:10:11

O Presidente da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), Dr. José Aderval Aragão, foi empossado como acadêmico na instalação da Academia Sergipana de Educação (ASE) e vai ocupar a cadeira de número 28, cujo patrono é Antônio Garcia. A solenidade foi realizada no Tribunal de Justiça de Sergipe na quinta-feira, 5, e contou com a presença de familiares, amigos e autoridades.

A ASE tem como Patronesse a Professora, Ofenísia Soares Freire e é formada por 40 cadeiras e o primeiro Presidente eleito pelos acadêmicos foi o Professor Dr. Jorge Carvalho do Nascimento.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, sente-se lisonjeado por fazer parte desse grupo comprometido e que se preocupa com a melhoria da educação. “Nossa missão é contribuir com o desenvolvimento educacional de Sergipe e do país”, destacou Dr. Aderval.

