Programação cultural do Natal Iluminado agrada público de Aracaju

09/12/19 - 16:17:36

Um dos programas de diversão para as famílias tem sido visitar o cartão postal especial de final de ano de Aracaju, as praças brilhantes do Natal Iluminado, que além da iluminação do ambiente está divertindo o público com a programação artística e cultural apresentada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac na praça Fausto Cardoso. As atrações musicais e culturais promovidas no palco da praça luz de Aracaju.

As praças estão sendo tomadas pelo público que vai admirar os mais de 1.5 milhão de pontos de luz que deram uma vida nova às praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos e a Ponte do Imperador. As famílias estão vivendo momentos de alegria com a decoração natalina e se divertindo com a programação apresentada durante os dias de evento. O advogado Garcia Leite, destacou a qualidade da programação que atrai o público e a escolha de artistas para as apresentações musicais.

“O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac brinda a população de Aracaju com essa belíssima decoração e com espetáculos musicais e artísticos de grande qualidade. Estou vivendo grandes tempos de boas lembranças aqui na praça, com o que tem sido dado para o povo aqui na praça. A praça literalmente é do povo e isso é uma grande conquista para dar orgulho aos nossos irmãos aracajuanos”, disse Garcia Leite.

A programação à qual o jurista se refere aconteceu na sexta-feira (6), com as apresentações do grupo de idosos do Sesc, Nova Vida, que fez mostra de ballet e dança flamenca, além de uma roda de samba que levou o público a se divertir e dançar. Além da programação com os idosos, houve a apresentação do instrumentista Odir Caius e dos cantores sergipanos de destaque internacional, Chiko Queiroga e Antônio Rogério.

O músico Odir Caius valorizou a iniciativa do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em promover o Natal Iluminado e disse que ações como essa são importantes para a promoção da cultura no estado.

“Agradeço ao Sistema Fecomércio/Sesc/Senac por dar essa oportunidade de mostrar meu trabalho musical, levando ao público do Natal Iluminado a chance de dar mais alegria para as praças iluminadas. Esse trabalho fortalece a cultura de Sergipe”, comentou.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, comentou que a programação do Natal Iluminado foi pensada para atender a todos os públicos presentes nas praças ambientadas e que o cartão postal especial já está consolidado como uma parte da vida do povo de Aracaju.

“Nós pensamos a programação para poder atender a todas as pessoas, e está sendo um grande sucesso. As praças não param de receber visitantes entre turistas e o nosso povo. São mais de cinco mil pessoas por noite vindo para as praças, para conviver com a família nesse espírito de alegria, de celebração, de cultura e arte no Natal Iluminado. A nossa decoração é uma realidade que contagiou o coração do nosso povo e é parte da vida das pessoas”, afirmou o presidente do sistema.

A programação do Natal Iluminado se estende até o dia 06 de janeiro, com a correalização do Sebrae e patrocínio da Prefeitura de Aracaju, Energisa, Celse, Setransp, Banese, Maratá, Caixa e Governo Federal.

Fonte e foto assessoria