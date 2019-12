Sergipe, o rei do gás

09/12/19 - 07:38:33

O mundo está de olho no grande volume de gás a ser produzido em Sergipe pelos próximos cinco anos. Para se ter uma ideia do que isso significa, o estado deve movimentar 40 milhões de metros cúbicos de gás por dia, equivalentes a quatro vezes a capacidade de consumo de todo o Nordeste. Para discutir essa nova fronteira econômica, governo estadual lança, nesta segunda-feira, o Fórum Sergipano de Petróleo e Gás. Também vai apresentar no mesmo evento a potencialidade do terminal de armazenamento de gás localizado na Barra dos Coqueiros e assinar atos e decretos ligados à área. Diante de tão boas notícias, o governador Belivaldo Chagas (PSD) não se cansa de comemorar o fato de o estado ter sido contemplado pela natureza com essa volumosa jazida de gás natural. Muito bom!

Servidor de 2ª classe

A cada dia, os servidores estaduais da administração direta sentem-se como se fossem filhos bastardos. O governo deu mais uma prova dessa discriminação ao anunciar o pagamento do 13º salário. Quem trabalha na Secretaria da Educação receberá o benefício integral no próximo dia 20. Já chamada arraia-miúda terá que fazer um empréstimo pessoal no banco se não quiser receber a ninharia em oito módicas parcelas. Crendeuspai!

Filiação difícil

Corre o risco de ficar sem o doce quem apostar uma mariola de goiaba na filiação do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) ao PDT do deputado federal Fábio Henrique. A camisa pedetista ficou mais distante do ainda comunista após ele reafirmar, de alto e bom som, a sua amizade com padre Inaldo (Progressista), prefeito de Socorro: “Somos companheiros há muitos anos e estaremos juntos hoje e sempre”, discursou Nogueira. Adversário figadal do reverendo, Fábio Henrique ficou tiririca de raiva. Aff Maria!

Troca de postos

Hoje é dia de posse no Tribunal de Contas de Sergipe. O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro vai assumir a presidência do TCE, tendo ao lado Susana Azevedo e Carlos Alberto Sobral como vice e corregedor geral, respectivamente. A nova Mesa Diretora ficará à frente do Tribunal no biênio 2020/2021. Augusto Ribeiro, que substituirá o presidente Ulices Andrade, promete cumprir a missão constitucional de fiscalização e controle das contas públicas. Então, tá!

Há vagas

A quem interessar possa: serão abertas vagas para empregos bem remunerados e com pouco trabalho. Com a posse, hoje, da nova Mesa Diretora do Tribunal de Contas de Sergipe, muitos comissionados deverão perder a “boquinha”, abrindo espaço para novas contratações. E não será difícil conseguir ser indicado para cargos que pagam mais de R$ 15 mil. Basta ter o QI de quem indica. Misericórdia!

Bem na fita

Aracaju está entre as seis capitais brasileiras que reduziram em 50% o número de mortes no trânsito. É o que mostra levantamento inédito feito pela Folha de São Paulo. Meta pactuada junto à ONU estabelece que 2020 será o último ano para que as cidades brasileiras reduzam pela metade o número de mortes no trânsito. A Folha revela que, segundo dados do SUS, cerca de 36 mil pessoas morrem por ano no trânsito do país. Uma lástima!

Prepare o bolso

Quem viaja nos ônibus velhos, carros e sujos de Aracaju deve preparar o bolso, pois as empresas estão querendo reajustar o preço da passagem. Com o surrado discurso de que os custos aumentaram, as concessionárias pensam em pedir que a tarifa passe dos atuais R$ 4,00 para exagerados R$ 4,50. Há quem jure que o pedido será prontamente atendido pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), principalmente depois que as empresas de ônibus aceitaram patrocinar o Réveillon na Orla de Atalaia. Marminino!

Apressado come cru

A campanha eleitoral de 2020 ainda nem começou e já tem gente apressada pensando no distante pleito de 2022. É o caso da jovem deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD). Entrevistada pelo Jornal da Cidade, a moça defendeu a candidatura do governador Belivaldo Chagas (PSD) ao Senado. Alguém precisa dizer a Maísa que, antes de pensar em disputar uma nova eleição, o “Galeguinho” precisa anular a cassação do seu mandato de governador, punição que o tornou inelegível por oito anos. Homem, vôte!

Polícia vai às ruas

Policiais civis e militares promovem, hoje, uma manifestação para protestar contra a falta de diálogo por parte do governo de Sergipe. Eles querem discutir melhores condições salariais e de trabalho, porém alegam que o Executivo tem se esquivado em receber as lideranças do movimento. O ato de protesto dos policiais está marcado para hoje à tarde, no centro de Aracaju. Ah, bom!

Deputada invocada

E quem anda chateada com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), é a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania). Ela se queixa que o comunista recusou recursos de emenda parlamentar para adquirir um castramóvel, instalar um ParCão na capital e um posto de saúde veterinário. A deputada não entende como a Prefeitura pode recusar projetos voltados para o bem coletivo e com recursos garantidos. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 6 de maio de 1933.