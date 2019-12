Sinpol/SE realiza campanha para doar presentes a adolescentes com câncer atendidos pela Avosos

Arrecadar presentes para 82 adolescentes atendidos pela Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe. Essa é a meta do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) até a próxima quarta-feira, 11, quando os jovens participarão da festa natalina da Avosos e receberão todos os presentes doados durante o evento. Qualquer pessoa pode doar presente para a campanha Sinpol Solidário que é voltada para 42 garotas e 40 garotos.

Para Robenilde Gonçalves, vice-presidente do Sinpol/SE, o final do ano é também o momento de lembrar do próximo. “Mesmo que nosso foco seja a luta sindical voltada para a garantia dos direitos dos policiais civis, nós não podemos perder o vínculo com os temas sociais mais relevantes. Por isso pensamos em colaborar com esse grupo jovem que enfrenta a dor sem perder a essência da vida, a esperança. Os adolescentes têm a essência da vida dinâmica, da vontade de viver. E é para eles que estaremos trabalhando essa semana na arrecadação dos presentes”, destacou a coordenadora da campanha.

Para deixar o dia destes garotos e garotas com câncer ainda melhor, o Sinpol/SE disponibiliza duas possibilidades para aqueles que pretendem contribuir: entregar o presente na sede do sindicato, localizado na rua Professor Miguel Rezende, 72, bairro Atalaia, Aracaju/SE; ou informar o local do presente na capital sergipana para que ele seja resgatado pelo sindicato. Os números para informar o endereço onde os presentes poderão ser resgatados são: (79) 3214-0103 / 99159-0036 (WhatsApp). Itens como ventilador, caixinha de som, fones de ouvido e jogos são alguns dos presentes citados como necessários pela garotada.

A escolha da Avosos como entidade para receber os presentes surgiu do reconhecimento no trabalho social sério desenvolvido pela instituição, conforme destaca Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE. “O Sinpol Solidário nos proporciona estar em contato direto com a sociedade, enfrentar problemas que muitas vezes não observamos por estarmos focados na luta sindical. É quando saímos da nossa zona de conforto. Muitas crianças com câncer recebem presentes nesta época do ano e nós queremos proporcionar essa alegria também para os adolescentes. Temos a certeza que muitos policiais civis vão colaborar”, mencionou.

O Sinpol/SE tem apenas uma semana para arrecadar os presentes, mas a expectativa na Avosos é positiva. “Nós queremos reforçar a importância da campanha Sinpol Solidário que pretende arrecadar presentes para os adolescentes atendidos pela Avosos. Nossa festa é dia 11 de dezembro, nossos jovens precisam e nós estamos esperançosos em receber tudo que o Sinpol conseguir arrecadar. Desde já nós agradecemos”, finalizou Jeane Vieira Melo, presidente de Honra da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe.

Fonte assessoria